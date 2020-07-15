Eyüpsultan Kaymakamlığından Vefa Sosyal Destek Ekibine "Teşekkür Belgesi" - Son Dakika

Eyüpsultan Kaymakamlığı tarafından, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde başarılı çalışmaları dolayısıyla Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile Vefa Sosyal Destek Ekibinde görev alan belediye personeline teşekkür belgesi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vefa Sosyal Destek Ekibi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı günlerde 65 yaş üzeri olan, kronik hastalığı bulunan ve sağlık durumları evden çıkmaya müsait olmayan vatandaşlara yardım amacıyla kuruldu.

Ekipte, Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ve Sosyal Destek Hizmetleri müdürlüklerinin personeli de görev aldı. Ekip, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla aralıksız olarak özveriyle çalıştı.

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, düzenlenen programla, üstün gayret ve başarılı çalışmaları dolayısıyla Başkan Köken ile ekibine teşekkür belgesi takdim etti.

Kaymakam İhsan Kara programda yaptığı konuşmada, "Eyüpsultan'daki Vefa Sosyal Destek ekibimiz, Kovid-19 sürecinde gece gündüz çalışarak çok güzel hizmetler gerçekleştirdi. Belediye Başkanımız, belediye mensuplarımız, bütün kurumlarımızla birlikte Vefa Sosyal Destek çalışmalarında tarihe geçecek başarılı sayfalar yazdık. Bu gösterilen başarı ve fedakarlık dolayısıyla Kaymakamlık olarak sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de sürecin devam ettiğini ama en önemli bölümünün geride bırakıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreci vatandaşlarımızın duyarlılığı ile beraber aşacağımıza inanıyorum. Biz bu döneme hem hükümetimiz olarak hem Eyüpsultan olarak damga vurduk. Bunda herkesin payı var. Tarih bizi güzel ansın. Bu belge bunları gelecek nesillere anlatmanız için aslında. Birlikte, beraberce hareket ettiğimiz zaman aşılmayacak iş olmadığını da net bir şekilde görmüş olduk. Kaymakamlığımıza ve tüm kamu kuruluşlarına da gösterdikleri hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum."