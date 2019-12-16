Eyüpsultanlı çocuklardan "Temiz Çevre, Temiz Nesiller" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüpsultanlı çocuklardan 'Temiz Çevre, Temiz Nesiller' projesi - Son Dakika

Eyüpsultanlı çocuklardan "Temiz Çevre, Temiz Nesiller" projesi

6 saat önce

Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve geleceğe sağlıklı bir dünya bırakmak için sosyal sorumluluk projeleri üreten Eyüpsultan Belediyesi, yeni bir projeye daha imza attı.

Eyüpsultanlı çocuklardan

Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve geleceğe sağlıklı bir dünya bırakmak için sosyal sorumluluk projeleri üreten Eyüpsultan Belediyesi, yeni bir projeye daha imza attı.


Eyüpsultanlı öğrenciler, "Temiz Çevre, Temiz Nesiller" projesiyle çevre temizliği yaptı. Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla planlanan proje, geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı ve çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmesi amacıyla gerçekleştirildi. Projede öğrenciler, "En güzel temizlik kirletmemektir" sloganıyla kendi yaşadıkları parkları temizledi. Sosyal farkındalık projesine çok sayıda öğrenci ve veli katılarak destek verdi.


Etkinlikler 9 farklı parkta düzenlenecek


Düğmeciler Bilgi Evi öğrencileri ve eğitmenlerinin katıldığı çöp toplama etkinliğinin ilki Karadolap Parkı'nda gerçekleşti. Etkinliğe katılan vatandaşlar, çevreye duyarlı bilgi evi öğrencilerini tebrik ettiler. Çöp toplama etkinliğinin ardından öğrencilere, kullanılan tüm ürün atıklarının bilinçsizce atılmaması gerektiği anlatıldı. Çevre kirliliği ve doğanın korunması adına, çevrelerini ve yaşam alanlarını temiz tutmalarının önemi vurgulandı. 4 Ocak'a kadar devam edecek olan etkinliğe 9 bilgi evi katılacak. 9 farklı parkta düzenlenecek etkinlikler sırası ile şöyle açıklandı: "1-Karadolap Parkı 15 Aralık 2019 Pazar 12.00-13.00. 2-Kemal Özarar ve Şehit Emrah Akman Parkı 20 Aralık 2019 Cuma 14.30-15.30. 3-Düğmeciler Parkı 21 Aralık 2019 Cumartesi 11.00-12.00. 4-Şehit Adem Yaşari Parkı ve Karadolap Parkı 22 Aralık 2019 Pazar 12.00-13.00. 5-Akşemsettin Parkı 26 Aralık 2019 Perşembe 14.30-15.30.6- Rauf Orbay Caddesi 28 Aralık 2019 Cumartesi 12.00-13.00. 7-Çiçeksuyu Parkı- Şehit Şerife Bacı Parkı ve Yeşilpınar Bölge Parkı 29 Aralık 2019 Pazar 14.00-15.00. 8-Rami Parkı ve Bir Nefes Parkı 3 Ocak 2020 Cuma 11.00-12.00. 9-Şehit Hüseyin Baş Parkı ve Şehit Erkan Pala Parkı 4 Ocak 2020 Cumartesi 15.00-16.00." - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:12 Kaynak: İHA
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