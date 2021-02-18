Ezgi Eyüboğlu o soruyu yanıtladı: Estetiğim yok ama... - Son Dakika

Ezgi Eyüboğlu o soruyu yanıtladı: Estetiğim yok ama...

18.02.2021 16:57
Ezgi Eyüboğlu o soruyu yanıtladı: Estetiğim yok ama..., System.String[]

Sinan Engin ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündemde olan Eyüboğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Sinan Engin ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündemde olan Eyüboğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Sanatla oldukça ilgili bir aile içerisinde büyüyen ve evin tek kız çocuğu olduğunu anlatan Eyüboğlu, "Bir evin bir kızı" olma hissiyatının sosyal hayat içerisinde bazı dezavantajlar da yaratabildiğini ifade etti.

Ünlü oyuncu, "Bir evin bir kızı olarak büyüyünce ister istemez ailede ilgi odağı haline geliyorsunuz. Ama sosyal hayatta aynı ilgiyi bulamayınca 'Eee ben ilgi odağıydım. Burada neden ilgi odağı değilim' durumu olabiliyor." sözleriyle güldürdü.

İktisat bölümü mezunu olan Eyüboğlu, iktisat biliminin kendisine analitik düşünme anlamında artısı olduğunu ifade ederken, oyunculuk kariyerine yönelmeseydi okulda kalarak akademisyen olmak istediğini söyledi.

Programın "Gözlerimin İçine Bak" kısmında İbrahim Selim tarafından kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap veren Eyüboğlu, "Hiç estetiğin var mı?" sorusuna, "Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var, onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen. Ama estetiğe karşı bir insan da değilim." dedi.

Oyunculuk kariyeri boyunca başına gelen komik anılarını da içtenlikle paylaşan Eyüboğlu, "Muhteşem Yüzyıl"da rol aldığı dönemle ilgili de bir itirafta bulundu.

Projeye kabul edildikten sonra hazırlanma sürecinin çok kısıtlı olması sebebiyle kendisi çok hızlı bir şekilde set ve kamera karşısında bulduğunu anlatan Eyüboğlu, "Padişahın karşısına çıkacağım bir sahne çekecektik. İlk sahnelerimden biriydi. Ben de normal bir şekilde Halit Ergenç'e doğru yürüdüm. Hiç unutmuyorum Yağmur ya da Durul Hoca 'Bağdat Caddesi'nde yürümüyorsun, padişahın karşısına çıkıyorsun Ezgi' demişlerdi. Çok utandığımı hatırlıyorum." şeklinde konuştu.

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında tanıştı. Kısa sürede arkadaşlıkları aşka dönen çift ilk kez 'Bayi Toplantısı' filminin galasında görüntülendi. İlişkilerini kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden ikili karantina sürecini birlikte geçirmeye karar verdi. Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin'le ev kiraladı. Çift kirayı yarı yarıya ödeme kararı aldı. Eyüboğlu, kısa süre sonra da aşkının babası Sinan Engin ile annesi Seda Sayın'ı sosyal medyadan takibe aldı. Bu durum, 'Ezgi aileye girdi' şeklinde yorumlandı.

Ezgi Eyüboğlu o soruyu yanıtladı: Estetiğim yok ama...

Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin, Sinan Engin, Seda Sayan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ezgi Eyüboğlu o soruyu yanıtladı: Estetiğim yok ama... - Son Dakika Magazin


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