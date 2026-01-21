Ezidi Heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Ezidi Heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Ezidi Heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde
21.01.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cevdet Yılmaz, Ezidi temsilcileriyle görüşerek kültürel entegrasyonu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile beraberlerindeki Ezidi heyetini kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Parti Dış İlişkiler Başkanımız Sayın Zafer Sırakaya başkanlığındaki heyetle birlikte Avrupa'dan gelen Ezidi toplumu temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ettik. Mezopotamya'nın kadim halklarından, köklü ve zengin kültürel geçmişe sahip Ezidi kardeşlerimiz, binlerce yıllık ortak kültürümüzün ve birlikte yaşama irademizin önemli bir parçasıdır. Kardeşlik hukuku temelinde, inanç özgürlüğünü esas alan, toplumsal entegrasyonu güçlendiren bir anlayışla bölgemizin kültürel ve ekonomik açıdan daha da güçlenmesi için toplumumuzun tüm kesimleriyle istişarelerimize devam edeceğiz. Almanya Ezidi Birlik ve Beraberlik Komitesi Başkanı Orhan Onat başta olmak üzere kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Ezidi Heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Katy Perry’den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı
Danimarka: Trump’a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız
Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye
4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı 4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı

19:37
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
19:34
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takibe aldı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı
19:29
ABD Suriye’deki 7 bin DEAŞ’lı mahkumu Irak’a nakledecek
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek
19:28
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 19:57:27. #7.11#
SON DAKİKA: Ezidi Heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.