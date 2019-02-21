Son Dakika Haberleri: Ezine'de Kayıp Barış'ın Cesedi 20'nci Günde Bulundu

Ezine'de Kayıp Barış'ın Cesedi 20'nci Günde Bulundu

2 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, 2 Şubat günü aşırı yağış nedeniyle yükselen Menderes Çayı'nın sularına kapılan otomobildeki 4 gençten kayıp olan Barış Kurt'un(16) cansız bedeni, arama çalışmalarının 20'nci gününde bulundu.

Ezine'de Kayıp Barış'ın Cesedi 20'nci Günde Bulundu, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, 2 Şubat günü aşırı yağış nedeniyle yükselen Menderes Çayı'nın sularına kapılan otomobildeki 4 gençten kayıp olan Barış Kurt'un(16) cansız bedeni, arama çalışmalarının 20'nci gününde bulundu.

Ezine'de 2 Şubat Cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında lise öğrencileri Ferhat Çil(16), Batuhan Kızıl(16), Mehmet Yalçın(16) ve Barış Kurt'un içinde bulunduğu 17 AAC 010 plakalı otomobil, Akköy geçidinde yağış nedeniyle yükselen Menderes Çayı'nın sularına kapıldı. 4 Şubat Pazartesi akşamı saat 18.00 sıralarında derede bulunan otomobil, kıyıya çıkarıldı. Otomobilde Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencileri Ferhat Çil ve Batuhan Kızıl ile Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'ın cansız bedenleri bulundu. Barış Kurt ise bulunamadı.

CANSIZ BEDENİNE 20 GÜN SONRA ULAŞILDI

Kayıp Kurt'u bulmak için Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Arama ve Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri seferber oldu.  Bugün devam eden arama çalışmalarında Barış Kurt'un cansız bedeni, otomobilin sürüklendiği yerden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta 3,5 metre derinlikte bulundu. 20'nci günde Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulunan Kurt'un cesedi, dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Burak Kurt'un Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:17 Kaynak: DHA

Mehmet Yalçın, Çanakkale, Menderes, Ezine, 3. Sayfa
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