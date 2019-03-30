Son Dakika Haberleri: Ezine'deki Kazada Ölen Öğrencinin Cenazesi Toprağa Verildi

Ezine'deki Kazada Ölen Öğrencinin Cenazesi Toprağa Verildi

38 dakika önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi İlayda Sevinç"in (11) cenazesi defnedildi.

Ezine'deki Kazada Ölen Öğrencinin Cenazesi Toprağa Verildi, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi İlayda Sevinç"in (11) cenazesi defnedildi.

İlayda Sevinç için Yahya Çavuş köyünde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Daha sonra çocuğun cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri, siyasi partilerin yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ezine Yahya Çavuş Ortaokulu öğrencisi İlayda Sevinç dün Ali Saim Kayaalp Bulvarı Belediye Evleri karşısında okul çıkışı evine giderken kaza geçirmişti. Yolun karşısına geçmeye çalışan İlayda Sevinç, Ö.U'nun kullandığı 17 DS 018 plakalı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Öğrenciye çarparak ölümüne neden olan ve kaza sonrası uzaklaşan Ö.U. ise polisin takibiyle kısa sürede yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:54 Kaynak: AA

Çanakkale, Ezine, Güncel
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