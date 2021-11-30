Üye Girişi
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü - Son Dakika

F-35 uçağı havalanamadan denize düştü

30.11.2021 15:18

Türkiye ile ABD arasında kriz çıkaran F-35 uçakları ile ilgili son görüntüler gündem oldu. İngiliz donanmasına ait bir F-35 uçağının pistten kalkar kalmaz denize düştüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı. Denize düşen F-35 uçağı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlıklarda ana konulardan birini F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı oluşturuyor. 1995 yılından beri F-35 program ortağı olan Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için yaşanan kriz sonrası Amerika Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından 21 Nisan 2021'de F-35 Programı ortak mutabakat zaptından çıkartılmıştı.

KALKAR KALKMAZ DENİZE DÜŞTÜ

Türkiye'nin de almak için yoğun çaba sarf ettiği uçakla ilgili gelen son haber, dikkat çekti. İngiliz Savunma Bakanlığı Kasım ayının başlarında bir F-35 savaş uçağının Akdeniz'de düştüğünü açıkladı. Twitter'dan paylaşılan görüntülerde uçağın HMS Queen Elizabeth uçak gemisinin pistinden kalkış yapmaya çalıştığı sırada aniden yavaşladığı ve denize düştüğü görülüyor.

İNGİLİZ TARİHİNDE İLK

Pilot son anda atlayarak kurtulmayı başladı. Düşen F-35, İngiliz donanmasına ait düşen ilk F-35 uçağı oldu.

F-35 uçağı havalanamadan denize düştü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pentagon, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel F-35 uçağı havalanamadan denize düştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Niğde'de kum fırtınası! Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı 15:16 Niğde'de kum fırtınası! Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı Cüneyt Arkın'ın 15:03 Cüneyt Arkın'ın "koca herifleri"! Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım 14:40 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı 14:25 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti 13:15 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:53 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu
Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var 11:34 Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! 10:56 Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!

Son Dakika Haberleri
15:18 F-35 uçağı havalanamadan denize düştü
15:16 Niğde'de kum fırtınası! Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
15:15 Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var! Türkiye'ye yaptırım masada!
15:12 Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor!
15:03 Cüneyt Arkın'ın "koca herifleri"!
14:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
14:55 Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç, görevinden istifa etti
14:53 Rıdvan Dilmen'in sözlerinden sonra Erbatur Ergenekon kalakaldı
14:51 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan "Ayrılmadık" paylaşımları!
14:50 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz
Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var! Türkiye'ye yaptırım masada! Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var! Türkiye'ye yaptırım masada!         
15:16
Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor! Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor!         
15:13
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
19 yaşındaki genç, PlayStation 5'ini satmak için buluştuğu adam tarafından vuruldu 19 yaşındaki genç, PlayStation 5'ini satmak için buluştuğu adam tarafından vuruldu         
14:20
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 15:27:25. #1.13#
SON DAKİKA: F-35 uçağı havalanamadan denize düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement