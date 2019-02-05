F.bahçe'den Flaş Benzia Kararı
1 saat önce
Fenerbahçe'de Yassine Benzia, TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almadı.
Fenerbahçe
'de Yassine Benzia
, TFF
'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almadı.
Sarı lacivertli kulüpten Türkiye Futbol Federasyonu
'na (TFF) sunulan 28 kişilik oyuncu kadrosunda şu isimler yer aldı:
" Volkan Demirel
, Harun Tekin
, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey
, Jailson
, Mehmet Topal
, İsmail Köybaşı
, Şener Özbayraklı
, Hasan Ali Kaldırım
, Mehmet Ekici
, Oğuz Kağan Güçtekin
, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz
, Sadık Çiftpınar
, Alper Potuk
, Mahsun Çapkan
, Burak Albayrak, Tolgay Arslan, Deniz Yılmaz
, Martin Skrtel
, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena
, Nabil Dirar, Mauricio Isla
, Roberto Soldado
, Eljif Elmas."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:01 Kaynak: İHA
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