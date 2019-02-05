Son Dakika Haberleri: F.bahçe'den Flaş Benzia Kararı

F.bahçe'den Flaş Benzia Kararı

1 saat önce

Fenerbahçe'de Yassine Benzia, TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almadı.

F.bahçe'den Flaş Benzia Kararı, System.String[]
Fenerbahçe'de Yassine Benzia, TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almadı.

Sarı lacivertli kulüpten Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sunulan 28 kişilik oyuncu kadrosunda şu isimler yer aldı:

" Volkan Demirel, Harun Tekin, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Jailson, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Mahsun Çapkan, Burak Albayrak, Tolgay Arslan, Deniz Yılmaz, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Roberto Soldado, Eljif Elmas."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:01 Kaynak: İHA

Eljif Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu, Yassine Benzia, Fenerbahçe, Güncel
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