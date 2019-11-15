F klavyede Dünya ikincisi oldu

Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü 11. Sınıf öğrencisi Sinem Deniz F klavyede yazma yarışmasında Dünya ikincisi oldu.

İnterstone Çekya Temsilciliği tarafından Jaroslav Zavi 80'inci yaş kutlamaları kapsamında internet üzerinden uluslararası klavye yarışması düzenledi.

12- 16 yaş kategorisinde yarışmaya katılan Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü 11. Sınıf öğrencisi Sinem Deniz, yüzlerce rakibini geride bırakarak Dünya ikincisi olmayı başardı.





Sıralamada 490,5 puan alan Sinem Deniz, yapacağı çalışmalarla önümüzdeki yarışmalarda birinci olmayı hedefliyor.

Okuldaki büro yönetimi öğretmeninin klavyedeki hızını fark ederek, yarışmalara girmesi için kendini teşvik ettiğini anlatan Deniz, "Dünya F klavye yarışmalarında ikinci oldum. Bu yarışmaya katılmak için imkan sağlayan okul müdürümüz ve klavye öğretmenlerim. İlk olarak klavye kullanmaya geçen yıl başladım. Öğretmenimiz klavyede hızlı olduğumu fark etti. Bu tür yarışmalara katılmam için yönlendirdi. Katıldığım yarışmada da 490 puan alarak dünya ikincisi oldum." dedi.



Çok iyi bir klavye kullanıcısı olmayı hedeflediğini ifade eden Sinem Deniz, şöyle devam etti:

"Geçen yıl öğrenmeye başlamama rağmen çok büyük yol katettik. 12 - 16 yaş kategorisinde yarıştım. Her gün düzenli olarak yarım saat klavye egzersizleri yaptım. Okulda öğle aralarında 10 - 15 dakika çalışıyorum evdede yarım saat gibi bir çalışma zamanım oluyor ve her gün tekrarlıyorum hiçbir zaman atlatmıyorum."

Okulun Büro Yönetimi Öğretmeni Cafer Sarıkaya da, öğrencisinin ilerde çok iyi bir klavye kullanıcısı olacağına inandığını söyledi.