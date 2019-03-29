Faaliyete Geçen Popocatepetl Yanardağı Korkuttu
34 dakika önce
Meksika'da bulunan Popocatepetl Yanardağı'nda gece boyunca devam eden hareketlilik korkuttu.
Meksika
'da bulunan Popocatepetl Yanardağı'nda gece boyunca devam eden hareketlilik korkuttu. Yanardağın patlama anı ise uydu görüntüsü sayesinde uzaydan görüntülendi.
Meksika'nın Puebla
eyaletinde yer alan Popocatepetl Yanardağı'nda gece boyu hareketlilik yaşandı. Başkent Meksika City'de 6 belediye, Popocatapetl'de meydana gelen yeni patlamalar yüzünden püsküren 2,5 kilometrelik kül sütununun halkın üzerine etkisi ihtimaline karşı uyarılarda bulundu. Meteorolojik uydu "GOES16", volkanın patladığı anı kaydederek görüntüleri sosyal ağlardan paylaştı.
Veracruz Eyaleti Sivil Koruma Sekreterliği Meteoroloji Çalışmaları ve Tahmin Merkezi sosyal medya hesapları üzerinden, kül sütununun konuşlandırılmasını gösteren videoyu yayımladı. Videoda kraterden sağa doğru çıkan küllerin uydu tarafından yakalanan görüntüleri yer aldı. - MEXİCO CİTY
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:02 Kaynak: İHA
Son dakika! Ankara'da Facia! 3 Katlı Metruk Binada Çıkan Yangında 5 Kişi Can Verdi
Selahattin Demirtaş, Twitter'dan Seçmene Çağrı Yaptı: Günlük Siyasi Tartışmaları Sandığa Götürmeyin
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Son Dakika! Dış Ticaret Açığı Şubat'ta 2 Milyar 134 Milyon Dolar Oldu