Son Dakika Haberleri: Fabien Farnolle: "Fenerbahçe Sadık'ı Aldığı İçin Gurur Duyabilir"

Fabien Farnolle: "Fenerbahçe Sadık'ı Aldığı İçin Gurur Duyabilir"

59 dakika önce

- (Özel haber) Fabien Farnolle: "Fenerbahçe Sadık'ı aldığı için gurur duyabilir"ANTALYA - Evkur Yeni Malatyaspor'un file bekçisi Fabien Farnolle, Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla ilgili, "Sadık'ı ben hep askerim diye çağırırdım. Çünkü ona inanılmaz güveniyorduk.

- (Özel haber) Fabien Farnolle: "Fenerbahçe Sadık'ı aldığı için gurur duyabilir"

ANTALYA - Evkur Yeni Malatyaspor'un file bekçisi Fabien Farnolle, Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla ilgili, "Sadık'ı ben hep askerim diye çağırırdım. Çünkü ona inanılmaz güveniyorduk. Fenerbahçe Sadık'ı aldığı için gurur duyabilir" dedi.
Evkur Yeni Malatyaspor'un file bekçisi Fabien Farnolle, Antalya kampında İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Takım için yaptığı her şeyden gurur duyduğunu söyleyen Farnolle, "İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı için de çalışıyoruz. İnşallah ikinci yarıda iyi geçer" şeklinde konuştu. Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasını değerlendiren deneyimli kaleci, "Sadık'ı ben hep askerim diye çağırırdım. Çünkü ona inanılmaz güveniyorduk. Benim önümde oynayan 4 oyuncu da asker gibiydi. Sadık en cesurlarından biriydi ve takım adına önemli parçalardan biriydi. Fenerbahçe Sadık'ı aldığı için gurur duyabilir. Çok iyi bir oyuncu aldılar. Gelecek oyuncular da Sadık'ın yerini doldurmaya çalışacaktır. Umarım öyle olur" diye konuştu.,
"Barış kanatta çok iyi işler yapıyor"
Takıma yeni gelen Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yi ligden tanıdığını ifade eden 33 yaşındaki file bekçisi, "Barış kanatta çok iyi işler yapıyor. Yiğithan defansta fiziğiyle iyi. Zaten Fenerbaçe'de oynayan oyuncuların kötü olma şansı yok. Kaliteli oyuncular. Onları burada iyi ağırlayacağız. Aile gibi bir takıma geliyorlar" dedi.
Fabien Farnolle, Süper Lig'de kalecilerden M. Başakşehirli Mert Günok ve Antalyasporlu Ruud Boffin'i beğendiğini söylerken, Malatyasporlu taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:57 Kaynak: İHA

Evkur, Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe, Spor
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