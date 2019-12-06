Son Dakika Haberleri: Fabrika işçisi kendisini iple tavana astı
Son Dakika Güncel Fabrika işçisi kendisini iple tavana astı - Son Dakika

Fabrika işçisi kendisini iple tavana astı

6 saat önce

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde, fabrikada işçi olarak çalışan Erdem S. (27), evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Fabrika işçisi kendisini iple tavana astı, System.String[]

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde, fabrikada işçi olarak çalışan Erdem S. (27), evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay öğlen saatlerinde, Söğütlü Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Söğütlü 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikada işçi olarak çalışan Erdem S., ailesiyle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra odasına gitti. Erdem S. bir süre sonra çıkmayınca babası meraklanarak odasına girdi. Babası Erdem S.'yi iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Erdem S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Erdem S.'nin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.


Söğütlü, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren Özdemir'i öldüren katilin 4 sayfalık ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç
Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor Okul koridorunda dehşet! Arkadaşı ile kavga eden öğrenci okula silahla geldi Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 00:51:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fabrika işçisi kendisini iple tavana astı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]