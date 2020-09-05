Fabrika yangınında hayatını kaybeden iki işçi, toprağa verildi - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bakliyat fabrikasında geçen perşembe günü, gaz sızıntısı nedeniyle yaşanan patlama sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 2 işçi, toprağa verildi.

Kale Mahallesi'ndeki bakliyat fabrikasında geçen perşembe günü, gaz sızıntısı nedeniyle yaşanan patlama sonrası çıkan yangında, işçiler Hüseyin Aktaş (44) ve Salih Yılmaz (36) yaşamını yitirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, işçilerden Serkan Bostan (34), Hatice Özkan (44) ve Şükrü Ekin ise (28) yaralandı. Yangında hayatını kaybeden Hüseyin Aktaş ve Salih Yılmaz'ın cenazeleri, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası, bugün yakınlarına teslim edildi. Salih Yılmaz'ın cenazesi, Karahasanlı Mahallesi'ndeki Hilal Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yangında hayatını kaybeden diğer işçi Hüseyin Aktaş'ın cenazesi ise Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Yaralılar Serkan Bostan, Hatice Özkan ve Şükrü Ekin'in Denizli Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor.