Son Dakika Haberleri: Fabrikada feci ölüm
Son Dakika Güncel Fabrikada feci ölüm

Fabrikada feci ölüm

6 saat önce

Gaziantep'te bir fabrikada makine bakımı yapan işçi, kontrol amaçlı girdiği mikserin çalıştırılmasıyla hayatını kaybetti.

Fabrikada feci ölüm, System.String[]

Gaziantep'te bir fabrikada makine bakımı yapan işçi, kontrol amaçlı girdiği mikserin çalıştırılmasıyla hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Şölen Çikolata fabrikasında 19 yaşındaki Mustafa Çoban, bakım ve kontroller için dev mikserin içerisine girdi. Bu esnada çalıştırılan mikser genç işçinin sonu oldu. Bıçakların arasına sıkışan genç işçi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Fabrikada çalışan ve yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye arama kurtarma ekipleri geldi. Ekipler tarafından işçinin cenazesi sıkıştığı bıçakların arasından çıkarılırken, olay yerinde polis ekipleri ve savcı inceleme yaptı. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.


Firma yetkilileri ise yaşanan olayın çok acı bir iş kazası olduğunu belirterek, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını ifade etti. - GAZİANTEP

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"KHK bir faciadır" çıkışıyla tepki çeken Arınç'la ilgili YİK toplantısında dikkat çeken görüntü
Trump'a yönelik azil soruşturması sürüyor! İki yetkilinin ifade metinleri yayınlandı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT'tan istifa ettiğini açıkladı Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa ettiği iddia edilen Arınç: Sözlerim çarpıtıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 01:31:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fabrikada feci ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]