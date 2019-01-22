Son Dakika Haberleri: Fabrikadan Hırsızlığa Suçüstü: 6 Gözaltı

Fabrikadan Hırsızlığa Suçüstü: 6 Gözaltı

1 saat önce

Elazığ'da jandarma ekipleri bir fabrikadan hırsızlık yapan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Fabrikadan Hırsızlığa Suçüstü: 6 Gözaltı, System.String[]
Elazığ'da jandarma ekipleri bir fabrikadan hırsızlık yapan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Yazıkonak beldesi organize sanayi bölgesinde bir fabrikadan hırsızlık yapıldığını tespit etti. Fabrikanı etrafını çeviren jandarma ekipleri şüphelilerden 2'sini çatıda gizlenirken, 1'ini de pencereden atlayıp kaçarken yakaladı. Operasyonu genişleten ekipler, hırsızlıkla ilgili çalıntı malzemelerle ilgili 3 şüpheli daha gözaltına aldı. Ekipler, hırsızların çaldığı 3 adet bilgisayar ve yazıcıyı sahiplerine teslim etti.

Gözaltında bulunan 6 şüpheliden bazılarının yaşlarının 18'in altında olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:07 Kaynak: İHA

Elazığ, Jandarma, 3. Sayfa
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