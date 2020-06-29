Facebook: Nefret söylemini durdurmamakla suçlanan sosyal medya devine reklam boykotu büyüyor - Son Dakika

Facebook: Nefret söylemini durdurmamakla suçlanan sosyal medya devine reklam boykotu büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı paylaşımları da dahil "nefret söylemi" ve "şiddet övgüsü" gibi içeriklere izin vermekle suçlanan sosyal medya platformu Facebook'a reklam vermeyeceğini açıklayan büyük şirketlere Starbucks ve Levi's de katıldı.

Nefret söylemi kapsamına giren ve şiddeti yücelten içeriklere izin vermekle suçlanan Facebook'a yönelik reklam boykotu büyüyor.

Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında

Sosyal medya platformunda reklam vermeyeceğini açıklayan büyük şirketlere son olarak Starbucks ve Levi's da katıldı.

Facebook Temmuz ayına aralarında Unilever, Verizon ve Coca-Cola gibi dev şirketlerin de reklamlarını bir ila altı ay arasında iptal ettiği bir ortamda giriyor.

Coca-Cola CEO'su James Quincey "sosyal medyada ırkçılığa yer yok" dedi ve şirketin bir ay boyunca reklam politikalarını gözden geçireceğini bildirdi.

Geri adım atarak boykot kampanyasını durdurmaya çalışan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, nefret söylemi içeren ancak haber değeri olduğu belirtilen içeriklerin etiketleneceğini ve Facebook kullanıcılarının uyarılacağını ifade etmişti.

Ancak bu açıklamaları yeterli bulmayan giyim devi Levi's da benzer bir karar açıkladı ve Facebook reklamlarını geri çektiğini duyurdu.

Boykot çağrısı neden yapılmıştı?

Bu ayın başlarında ABD'de hak ve özgürlük savunucusu gruplardan oluşan bir ittifak #StopHateForProfit (#KarİçinNefreteHayır) etiketiyle bir kampanya başlatmışlar ve şirketleri Facebook'a reklam boykotuna çağırmışlardı.

Facebook bir süredir özellikle nefret söylemi barındıran içerikleri kontrol edip kaldırmamakla eleştiriliyordu. Bu konudaki tepkiler ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı bir dizi mesajını bu platformda paylaşmasıyla daha da büyüdü.

Bunlar arasında Trump'ın, siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'un bir ay önce beyaz bir polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini protesto edenlerin başlattığı gösterilere atıfla "yağma başlarsa, ateş açmaya da başlanır" şeklindeki sözleri de var. Facebook bu paylaşımla ilgili bir şey yapmamış, Twitter ise aynı paylaşımın yanına "şiddeti övgüsü" uyarısı koymuştu.

Şu ana kadar reklam boykotuna katılan şirketlerin ve kuruluşların sayısı 150'yi aştı. Ama bunlara Verizon ve Unilever gibi şirketlerlerin katılmış olması Facebook açısından en büyük tehdidi oluşturuyor. Haziran ayının ilk üç haftasında bu şirketlerden Verizon sadece ABD içinde kullanılan Facebook reklamlarına 850 bin dolar, Unilever ise 504 bin dolar harcamıştı.

Zuckerberg'in kural değişikliği hamlesi etkili oldu mu?

Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg Cuma günü boykotun daha da büyümesini engelleme çabasıyla canlı bir yayın yapmış ve bundan böyle reklamlarda nefret söyleminin yasaklandığını ve göçmenler gibi ayrımcılığa uğrayan grupları daha iyi koruyan kurallar uygulanacağını açıkladı.

Zuckerberg ayrıca kurallarını ihlal eden paylaşımları etiketleyeceğini de söyledi ama bunların kaldırılmayacağını çünkü platformun bunların bilinmesinde "kamu yararı" gördüğünü söyledi.

Kurallardaki bu son dakika değişikliklerinden sadece bir kaç saat önce, platformun en büyük müşterilerinden Unilever, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde bölücü içeriklerin yayılmasından endişe duyduğu gerekçesiyle Facebook -ve Twitter- platformlarına yaptığı harcamaları durduracağını duyurmuştu.

Facebook hisseleri geçen hafta yüzde 10, Twitter hisseleri ise yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti ve Zuckerberg'in ödün olarak görülen kural değişikliklerine rağmen sosyal medyaya harcadıkları fonları kısmen ya da tamamen durduracaklarını açıklayan şirketlere yenileri eklendi. Bu durum sadece Facebook değil, Snap, Twitter ve TikTok gibi farklı sosyal medya platformlarını da etkileyecek gibi görünüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Starbucks, Facebook, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:12 

Son Dakika Dünya Facebook: Nefret söylemini durdurmamakla suçlanan sosyal medya devine reklam boykotu büyüyor - Son Dakika Dünya

Son Dakika

22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 22:17 Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 17:19 Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:35 Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi 12:13 Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı 11:35 Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı 11:21 Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz 11:08 Bangladeş'te korkunç feribot kazası: 30 ölü 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:22 Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
21:58
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu istiyor
21:52
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
21:50
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
21:46
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
21:28
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:10
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 22:33:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Facebook: Nefret söylemini durdurmamakla suçlanan sosyal medya devine reklam boykotu büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]