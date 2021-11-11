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Facebook'tan Video Nasıl İndirilir? - Son Dakika

Facebook'tan Video Nasıl İndirilir?

11.11.2021 05:28
Facebook'tan Video Nasıl İndirilir?

Sosyal ağda gördüğünüz videoların kalıcı kopyalarını bilgisayarınıza kaydetmek nispeten basittir ancak birkaç adım gerektirir. İşte favori Facebook kliplerinizi indirmenin en basit yolu.

Popüler video siteleri, genellikle telif hakkı ve gelir nedenleriyle içerik indirmeyi zorlaştırır. Bunun yerine, doğrudan bir bağlantı paylaşmanızı veya bunu, videodan önce gösterilen reklam dolarlarını toplamaya devam edeceği feed'inizde yayınlamanızı tercih ederler. Ancak Facebook'ta gördüğünüz bir klibin kalıcı bir kopyasını indirmek isterseniz, muhtemelen geçerli nedenleriniz vardır. ve size güvendiğimiz için, onları nasıl indireceğinizi anlatmak için buradayız.

4K Video Downloader gibi YouTube videolarını indirmek için kullandığınız bir yazılımınız varsa, bunu deneyebilirsiniz. YouTube, Vimeo ve diğerleri için çalışan araçların çoğu, Facebook URL'leriyle de çalışır. Ancak başlamanın daha basit bir yolu var.

Masaüstü İndirmeleri

Facebook, neredeyse her videonun yanında üç nokta menüsünde bir "Videoyu Kaydet" bağlantısı sağlar. Ancak bu, videoyu yerel depolama alanınıza kaydetmek için değildir; yalnızca Facebook'ta hesabınızın daha sonra izlemek üzere koleksiyonlar oluşturabileceğiniz "Kayıtlı Videolar" adlı bir bölümüne "kaydeder". Sahibi videoyu silerse artık videoya erişemezsiniz.

Facebook'tan Video Nasıl İndirilir?

Bilgisayarınıza bir Facebook videosu koyma adımları biraz dolambaçlı, ancak zor değil. İlk olarak, tarayıcınızda bir videodaki üç noktalı üç nokta menüsünü tıklayın ve Bağlantıyı kopyala'yı seçin. (Video gizli olarak listeleniyorsa bu seçeneği göremeyebilirsiniz.)

Bunu yeni bir tarayıcı sekmesine yapıştırın ve kısaltılmış bağlantıyı (https://fb.watch/ ile başlayan) https://www.facebook.com/watch/ ile başlayan bir şeye yönlendirmesini izleyin. Adres çubuğunda "www" yi "mbasic" olarak değiştirin.

Facebook'tan Video Nasıl İndirilir?

Bu, tarayıcıyı sizin için sayfanın mobil sürümünü yüklemeye zorlar. Videoya sağ tıklayın ve Bağlantıyı yeni sekmede aç'ı seçin. Bu yeni üçüncü sekmede tek göreceğiniz videodur ve tekrar sağ tıklayıp Videoyu farklı kaydet'i seçerek bilgisayarınıza koyabilirsiniz.

Facebook'tan Video Nasıl İndirilir?

Buradaki dezavantaj, bu şekilde özellikle yüksek çözünürlüklü bir video alamamanızdır.

Kolay çözümü, bu karmaşık şeyi yapmayın ve FDown.net'i kullanın (eski adıyla FBDown.net, ancak basitlik için bir harf sildiler). Işıkları açık tutmak için reklam desteklidir, ancak bazıları "Başlat" veya "İndirmeyi Başlat" yazan kutulara sahip reklam tuzaklarıdır, bu yüzden üzerlerine tıklamayın.

Facebook'tan Video Nasıl İndirilir?

Üç nokta menüsünden Bağlantıyı Kopyala'yı seçerek yakaladığınız Facebook URL'sini yapıştırın. Site sizin için tüm içeriği ayrıştıracak ve "Normal Kalite" sürümünü (yukarıdaki adımlarla aldığınızla aynı) veya bir "HD Kalitesinde" videoyu almak için bağlantılar sağlayacaktır. Bir film fragmanı almak için kullandım ve normal kalite dandik 4.6MB bir dosyaydı; HD versiyonu 27MB idi.

Bağlantıları tıklayabilir veya Bağlantıyı farklı kaydet'i seçmek için sağ tıklayabilirsiniz. Daha Fazla Seçenek kutusu, standart tanımlı veya yüksek tanımlı indirmeyi zorlamayı deneyebilir ve ayrıca bir ses düzeltmesi yapabilir.

Google Chrome tarayıcısını kullanıyorsanız ve FDown.net'i çok kullandığınızı fark ederseniz, Video Downloader PLUS adlı uzantısını almayı düşünün. İndirilebilirse, videonun hemen üzerine bir indirme düğmesi koyar. Ancak bu, birçok geliştiricinin Facebook indirmelerine izin veren birçok uzantısından biridir. Birkaçını deneyin ve bir favori seçin.

Facebook'ta indiremediğiniz bir videoyla karşılaşırsanız, önce FDown.net/private-downloader.php'yi deneyin. Bu başarısız olursa, oynatılırken yakalamak için bir ekran kayıt aracı deneyin.

Mobil İndirmeler

Görünüşe göre FDown.net, Android veya iOS'ta olsun, mobil cihazlarda da çok iyi çalışıyor. Uyarı, iOS'taki Safari tarayıcısıyla çalışmaz. Geliştiricilere göre, Chrome ile de harika değil. Mobil Firefox kullanmanızı tavsiye ediyorlar. Özel videolarda da çalışmaz, ancak son adıma kadar özel olduklarını bilmeyebilirsiniz.

Facebook'tan Video Nasıl İndirilir?

Facebook'ta (herhangi bir tarayıcıda) bir video bulun ve Paylaş seçeneğini tıklayın. Ardından paylaşım ekranında Bağlantıyı Kopyala seçeneğini arayın. Ardından Firefox'u açın, FDown.net'i yükleyin, URL'yi yapıştırın ve indir'e basın. Tekrar Normal Kalitede veya HD Kalitede video alma seçeneklerini göreceksiniz; Hangisini tercih ederseniz, parmağınızı basılı tutun ve İndirme Bağlantısı yazan bir seçenek ve ardından Şimdi İndir onayı alacaksınız.

Bu, videoyu Firefox tarayıcısının İndirilenler bölümüne yerleştirir. Buna sağ alttaki Firefox hamburger menüsünden (üç satır) erişebilirsiniz. Videonun bağlantısını tıklayın—muhtemelen uzun bir sayı dizisi gibi görünecektir. iOS'ta, cihazınızdaki film rulosuna koymak için Videoyu Kaydet'e dokunabilirsiniz.

Facebook'tan Video Nasıl İndirilir?

Facebook, Firefox, Youtube, iOS, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Facebook'tan Video Nasıl İndirilir? - Son Dakika


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