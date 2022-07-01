Facianın eşiğinden dönüldü: Tüp taşıyan kamyonun önce lastiği patladı sonra fren balataları alev aldı - Son Dakika
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Facianın eşiğinden dönüldü: Tüp taşıyan kamyonun önce lastiği patladı sonra fren balataları alev aldı

01.07.2022 21:20

Facianın eşiğinden dönüldü: Tüp taşıyan kamyonun önce lastiği patladı sonra fren balataları alev aldıÇANAKKALE Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tüp taşıyan bir kamyonun önce lastiği patladı daha sonra fren balataları alev aldı.

Facianın eşiğinden dönüldü: Tüp taşıyan kamyonun önce lastiği patladı sonra fren balataları alev aldı

ÇANAKKALE Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tüp taşıyan bir kamyonun önce lastiği patladı daha sonra fren balataları alev aldı.

Olay, Gelibolu- Eceabat karayolunda tersane mevkiinde meydana geldi. Tüp taşıyan 24 AAT 190 plakalı Ford marka kamyonun arka sağ dingilinin yerinden çıkmasıyla birlikte lastikleri patladı. Daha sonra kamyonun balataları yanmaya başladı. Alevleri gören diğer sürücüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangının kasada bulunan tüplere sıçramasını da engelleyerek kısa sürede söndürmeyi başardı. Tek taraflı olarak trafiğe kapanan yol yapılan işlemlerin ardından yeniden açıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Gelibolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Facianın eşiğinden dönüldü: Tüp taşıyan kamyonun önce lastiği patladı sonra fren balataları alev aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Facianın eşiğinden dönüldü: Tüp taşıyan kamyonun önce lastiği patladı sonra fren balataları alev aldı - Son Dakika
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