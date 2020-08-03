-Facianın yaşandığı tekne sahibi serbest, kaptan adliyeye sevk edildi - Son Dakika

-Facianın yaşandığı tekne sahibi serbest, kaptan adliyeye sevk edildi

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde teknenin batması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Batan teknenin sahibi serbest bırakılırken, olayın ardından gözaltına alınan Egem isimli tekneyi kullanan kaptan Adem D. ise adliye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay dün İzmir'in Foça ilçesi Hayırsız Ada açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Adem D. adlı şahsın kullandığı 'Egem' ismindeki tekne, Kumburnu mevkiinden denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı. Teknede bulunan Şennur Avcı, Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman ve Çınar Ege Göksoy boğularak yaşamını yitirirken, 8 yaşındaki S.G. isimli çocuk denizde kayboldu. 5 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen teknede can yeleği bulunmadığı iddia edildi. 4 kişilik olduğu öğrenilen tekneye 10 yolcu alan kaptan Adem D.'nin olayın ardından yüzerek karaya çıktığı ve kayıplara karıştığı öğrenildi. Ekipler tarafından bulunarak gözaltına alınan Adem D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan teknenin sahibi ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.