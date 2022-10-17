Faik Öztrak: Kur Korumalı Mevduat İçin Hazine Kasasından 7 Ayda Çıkan Faiz Ödemesi 84,9 Milyar Tl

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "'Hazine'nin kasasından tek kuruş para çıkmayacak' dedikleri Kur Korumalı Mevduat ile Hazine kasasından 7 ayda çıkan faiz ödemesi 84,9 milyar TL. Hep diyoruz; yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder. Yarım ekonomist, ülkeyi berbat eder" dedi.

Faik Öztrak, Hazine'nin kasasından Kur Korumalı Mevduat (KKM) 7 ayda 84,9 milyar lira faiz ödemesi yapıldığını belirtti. Öztrak, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"'Hazine'nin kasasından tek kuruş para çıkmayacak' dedikleri Kur Korumalı Mevduat ile Hazine kasasından 7 ayda çıkan faiz ödemesi 84,9 milyar TL. Hep diyoruz; yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder. Yarım ekonomist, ülkeyi berbat eder."