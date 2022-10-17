Faik Öztrak: Kur Korumalı Mevduat İçin Hazine Kasasından 7 Ayda Çıkan Faiz Ödemesi 84,9 Milyar Tl - Son Dakika
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Faik Öztrak: Kur Korumalı Mevduat İçin Hazine Kasasından 7 Ayda Çıkan Faiz Ödemesi 84,9 Milyar Tl

17.10.2022 15:01
Faik Öztrak: Kur Korumalı Mevduat İçin Hazine Kasasından 7 Ayda Çıkan Faiz Ödemesi 84,9 Milyar Tl

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “‘Hazine'nin kasasından tek kuruş para çıkmayacak’ dedikleri Kur Korumalı Mevduat ile Hazine kasasından 7 ayda çıkan faiz ödemesi 84,9 milyar TL. Hep diyoruz; yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder. Yarım ekonomist, ülkeyi berbat eder” dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "'Hazine'nin kasasından tek kuruş para çıkmayacak' dedikleri Kur Korumalı Mevduat ile Hazine kasasından 7 ayda çıkan faiz ödemesi 84,9 milyar TL. Hep diyoruz; yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder. Yarım ekonomist, ülkeyi berbat eder" dedi.

Faik Öztrak, Hazine'nin kasasından Kur Korumalı Mevduat (KKM) 7 ayda 84,9 milyar lira faiz ödemesi yapıldığını belirtti. Öztrak, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"'Hazine'nin kasasından tek kuruş para çıkmayacak' dedikleri Kur Korumalı Mevduat ile Hazine kasasından 7 ayda çıkan faiz ödemesi 84,9 milyar TL. Hep diyoruz; yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder. Yarım ekonomist, ülkeyi berbat eder."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faik Öztrak: Kur Korumalı Mevduat İçin Hazine Kasasından 7 Ayda Çıkan Faiz Ödemesi 84,9 Milyar Tl - Son Dakika

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