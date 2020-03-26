Faik Samed Güneş: Acil durumlar dışında lütfen evden çıkmayın

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Faik Samed Güneş, uyarıları dikkate almak gerektiğini belirterek, "Dünyayı etkisi altına alan virüs için bazı tedbirler almamız gerekiyor. Acil durumlar dışında lütfen evden çıkmayın. El sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için sürekli elimizi sabunlu suyla ovalayarak yıkamamız gerekiyor. İyi beslenin iyi dinlenin. Kendinize ve sevdiklerinize çok dikkat edin" dedi.



DMİTRİİ BAHOV: DIŞARI ÇIKMAYIN



Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Moldovalı smaçörü Dmitrii Bahov, "Tüm dünya zorlu bir durumdan geçiyor" diyerek, Kendinizi ve ailenizi koruyun. Gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın. Eğer dışarı çıkarsanız insanlarla mesafeyi koruyun. Ellerimizi daha fazla yıkayalım. Umarım herkes sağlıklı olur diye konuştu.



MİLLİ DARTÇILAR: EVDE KAL, AKTİF KAL



Milli dartçılar İsmail Demir, Ahmet Kaya Çivici, Eren Cengiz, İrem Şenal, Meral Uğurlu, Merve Eden, Yusuf Can Koru ve Muhammed Nuri Soylu, antrenmanlarına evde devam ederek herkese "Evde kal, aktif kal" çağrısında bulundu.