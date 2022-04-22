Faili meçhul cinayetin şüphelileri jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 27 Haziran 2021 tarihinde Talas ilçesinde gerçekleşen faili meçhul cinayetin şüphelileri yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Haziran 2021 tarihinde ilçeye bağlı Alaybeyli Mahallesi'nde meydana gelen faili meçhul cinayetle ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 7 ay boyunca titiz bir çalışma yürüten ekipler, toplamda 76 kişi ile görüştükten sonra, 24 şahsın ifadelerine başvurdu. İfadelerin ardından olaya karıştığı tespit edilen S.A., G.A., İ.A., A.A. ve C.D. JASAT Jandarma Dedektifleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların karakoldaki işlemlerinin ardından S.A., G.A., İ.A. ve C.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.A. da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ