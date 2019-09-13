Son Dakika Haberleri: Falcao'dan maç sonu 3'lüsü
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Falcao'dan maç sonu 3'lüsü

23 dakika önce

Kasımpaşa karşısında gol atan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, müsabaka sonunda taraftarların 3'lü isteğini kırmadı.

Falcao'dan maç sonu 3'lüsü, System.String[]

Kasımpaşa karşısında gol atan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, müsabaka sonunda taraftarların 3'lü isteğini kırmadı.


Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı Radamel Falcao'nun golü ile mağlup etti. Maç boyunca gösterdiği performansla takdir toplayan Falcao, 38. dakikada rakip fileleri havalanırdı ve ilk maçında golle tanıştı. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Kolombiyaılı golcüye 3'lü çektirmek için tezahüratlarda bulundu. Yıldız golcü de taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. - İSTANBUL

Radamel Falcao, Galatasaray, Kasımpaşa, Falcao, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:58 Kaynak: İHA
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Radamel Falcao ilk maçında golle tanıştı
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