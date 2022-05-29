Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" sona erdi

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimcilerin, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla gerçekleştirdikleri provokatif "bayrak yürüyüşü" sona erdi.

İsrail polisine göre 3 binden fazla polisin bulunduğu yürüyüşe yaklaşık 70 bin kişi katıldı. Yedioth Ahranoth gazetesiyse bu rakamı 25 bin olarak açıklamıştı.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, gruplar halinde işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndan geçerek ve zaman zaman "Araplara ölüm" gibi ırkçı sloganlar atarak Burak (Ağlama) duvarına yürüdü.

Yerleşimci grupların, Eski Şehir'de yaşayan Filistinlilere biber gazıyla saldırdığı, tahrik edici sloganlar attığı ve taraflar arasında arbede çıktığına ilişkin görüntüler gün boyunca sosyal medyada yer aldı.

Fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, yürüyüşün sonunda Eski Şehir'in Yafa Kapısı'ndan çıkarak Batı Kudüs'e doğru hareket etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'teki Eski Şehir ve çevresinde Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu 79 kişi yaralandı, biri gerçek mermiyle olmak üzere 28 yaralı hastanede tedavi altına alındı.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre gün içindeki olaylarda 50'den fazla kişi gözaltına alındı. Filistinli sivil toplum kuruluşu Esirler Cemiyeti ise bu rakamı 56 olarak açıkladı.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve çevresinde yoğun varlığı gün içine göre azalmasına rağmen devam ediyor.

Yürüyüş günü fanatik Yahudi yerleşimcilerden Aksa'ya baskın

İsrail polisi, sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek içeridekilere müdahale etmişti.

Polis, bazı gruplara kauçuk kaplı mermiyle müdahale ederken Filistinlilerin sığındığı Kıble Mescidi'nin kapılarını da demir zincirlerle kapatmıştı.

Filistinlilere karşı provokatif söylemi ve eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir de sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen 1600'den fazla fanatik Yahudi yerleşimcinin, Aksa'da İsrail bayrağı açması ve yere yatarak dini ritüellerini gerçekleştirmesi, Filistin sokağında büyük tepkiye neden olmuştu.

-Yürüyüş gününde Eski Şehir bölgesi Filistinlilere kapatıldı

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

İsrail polisi, bugün gerçekleşecek yürüyüş öncesinde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde çok sayıda barikat kurmuş, Filistinlilerin bölgeye girişi engellenmişti.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir yakınlarındaki Selahaddin Caddesi'nde Filistin bayrağıyla yürümeye çalışanlara sert müdahale eden İsrail polisi, Filistinlileri, göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve atlı polislerle müdahale ederek dağıtmıştı.

Yerleşimcilerden çevredeki Filistinlilere saldırı

Fanatik yerleşimci gruplar, Doğu Kudüs ve Eski Şehir bölgesinde ilerlerken çevredeki Filistinlilere saldırmıştı.

Bazı yerleşimciler, Eski Şehir bölgesindeki esnafı darbetmiş ve Filistinlilere göz yaşartıcı gaz sıkmıştı. Bir yerleşimci de silahını çekerek Filistinlilere doğrultmuştu.

Sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken görüntülerde de fanatik Yahudilerin Filistinli yaşlı bir kadını tekmeleyerek yüzüne biber gazı sıktığı görülmüştü.

Öte yandan, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yerleşimci bir grup göz yaşartıcı spreylerle Filistinlilere saldırmıştı. Yahudi yerleşimciler, çevredeki ev ve araçlara taş atmış, bir aracı da ateşe vermişti.

Geçen yıl "yürüyüş" İsrail'in Gazze saldırısıyla sonlanmıştı

Geçen yılki provokatif yürüyüşte Yahudi yerleşimciler "Araplara ölüm" sloganları atmış, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.

Yürüyüş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler ve Kudüs'te çalan sirenlerle yarıda kesilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırılarında 250'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail hükümeti ve güvenlik birimleri, bu yıl da "bayrak yürüyüşünün" Eski Şehir'deki sembolik Şam Kapısı'ndan ve Filistin mahallelerinden geçmesine izin veren rotasını onaylamıştı.

Filistin yönetimi ve direniş grupları ise "bayrak yürüyüşü provokasyonuna" karşı İsrail'e uyarılarda bulunmuştu.