Ekonomi

FAO Gıda Fiyat Endeksi 2025'te Yükseldi

09.01.2026 14:16
FAO, 2025 gıda fiyatlarının 2024 seviyesinin %4,3 üzerinde kapandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi'nin 2025 yılını, 2024 seviyesinin yaklaşık yüzde 4,3 üzerinde tamamladığını bildirdi.

FAO, dünya genelinde gıda emtia fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin Aralık 2025 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, FAO Gıda Fiyat Endeksi aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, Aralık 2024'e göre ise yüzde 2,3 düşüşle ortalama 124,3 puan oldu.

FAO'nun dünya gıda emtia fiyatlarının ölçütü olarak kabul edilen endeksi, 2025 yılında bitkisel yağ ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışın, tahıl ve şeker fiyatlarındaki düşüşü telafi etmesiyle bir önceki yılın seviyesinin yüzde 4,3 üzerinde tamamlandı.

Küresel gıda fiyatlarının aralık ayında, süt ürünleri, et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki düşüşlerin tahıl ve şeker fiyatlarındaki artışları dengelemesiyle gerileme kaydettiği dikkati çekti.

Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya'nın önemli güney üretim bölgelerinde şeker üretiminde yaşanan keskin düşüşün etkisiyle aralık ayında kasıma göre yüzde 2,4 arttı. Endeksin, 2025 yılını bir önceki yılın seviyesinin yüzde 17 altında tamamlaması dikkati çekti. Şeker Fiyat Endeksi, bol ihracat imkanları sayesinde 2020'den bu yana en düşük yıllık ortalamasını kaydetti.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise aylık bazda yüzde 0,2 gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesine indi. Soya, kolza ve ayçiçek yağı fiyatlarındaki düşüş, palmiye yağı fiyatlarındaki artışı dengeledi. Endeks, 2025 yılının tamamında küresel arzın kısıtlı olması nedeniyle bir önceki yılın seviyesinin yüzde 17,1 üzerine çıkarak son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Tahıl Fiyat Endeksi, Karadeniz buğday ihracat akışlarına ilişkin endişelerin yeniden artması, küresel mısır talebinin güçlü seyri, Brezilya ve ABD'de etanol üretiminin artması ve tüm pirinç segmentlerinde fiyatların yükselmesiyle aralıkta yüzde 1,7 arttı. Endeks, 2025 yılının tamamında ise bir önceki yılın seviyesinin yüzde 4,9 altında kalarak üst üste üçüncü yıllık düşüşünü kaydetti. Ayrıca endeks, 2020'den bu yana en düşük yıllık ortalamaya geriledi.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Avrupa'da mevsimsel olarak artan krema arzının etkisiyle tereyağı fiyatlarında yaşanan keskin düşüşün öncülüğünde aralık ayında kasıma göre yüzde 4,4 geriledi. Endeks, 2025 yılının tamamında ise güçlü küresel ithalat talebi ve yılın başlarında sınırlı ihraç edilebilir arzın etkisiyle bir önceki yılın seviyesinin yüzde 13,2 üzerine çıktı.

Et Fiyat Endeksi de aralık ayında kasıma göre yüzde 1,3 düşerken, Aralık 2024 değerinin yüzde 3,4 üzerinde gerçekleşti. Endeks, 2025 yılını güçlü ithalat talebi ile hayvan hastalıkları salgınları ve jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan belirsizliklerin etkisiyle bir önceki yılın seviyesinin yüzde 5,1 üzerinde tamamladı.

Kaynak: AA

Gıda Ve Tarım Örgütü, Ekonomi, Finans, Son Dakika

