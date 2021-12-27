FAO ÜYESİ ÜLKELERDEN ORMANCILAR MANAVGAT'TA YANAN ORMANLARI İNCELEDİ - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Ofisi üyesi devletlerden orman yangınları yönetimi eğitimi seminerine katılan ormancılar, temmuz ve ağustos aylarında Manavgat'ta meydana gelen yangında zarar gören alanları inceledi.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Alt Bölge Ofisi ve Orman Mühendisleri Odası tarafından Antalya'da Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde 'Orman Yangınları Yönetimi Eğitimi' semineri düzenlendi. Seminere Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Alt Bölge Ofisi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan 13 kişi katıldı.

YANAN ALANLAR İNCELENDİ

Eğitim kapsamında 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan ve 10 günde söndürülen orman yangınında zarar gören ormanlık alanda inceleme yaptı. Ormancılar, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Kalemler Yangın İlk Müdahale Ekibi Şefliği'nde yangın hakkında Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş'tan bilgi aldı. Kalemler Mahallesi'nde ağaç kesim ve fidan dikim çalışmalarını inceleyen ormancılar, fidan dikimine yardım etti. Manavgat inceleme gezisine FAO Akdeniz Ormancı Komitesi Başkan Yardımcısı, Orman Mühendisleri Odası temsilcisi İsmail Belen ve Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de katıldı.Eğitim seminerine Azerbaycan'dan katılan Azad Quliyev, söndürme çalışmalarına katılan Azerbaycanlı itfaiye ekibinin verdiği bilgilerle yangının büyüklüğünü öğrendiklerini söyledi. Quliyev, seminerde yangın önleyici tedbirler, önleme ve yangın sırasında yapılması gerekenlerin anlatıldığını dile getirdi.

'ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİ, SADECE MÜDAHALEYİ KAPSAMIYOR'

FAO Akdeniz Ormancı Komitesi Başkan Yardımcısı ve Orman Mühendisleri Odası Temsilcisi İsmail Belen, eğitim semineri faaliyetleri kapsamında yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'a gezi düzenlediklerini söyledi. Manavgat'ta yaşanan orman yangını ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla Manavgat'a geldiklerini anlatan Belen, "Orman yangınları yönetimi, ormanın yangına hazır dayanıklı hale getirilmesi. Yangın esnasında söndürülmesi ve yangının akabinde de yanan alanların rehabilite edilmesini içerir " diye konuştu.