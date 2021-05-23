FARMASİ MISS TURKEY 2021 HEYECANI BAŞLADI!

Markanın Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna Bodrum 'da gerçekleştirdiği özel bir akşam yemeğinde Miss Turkey 2021'in ana sponsorluğunu üstlendiklerini açıkladı. Miss Turkey Organizasyonu Başkanı ünlü organizatör Can Sandıkçıoğlu'nun da katıldığı gecede marka işbirliklerini duyurdular.

Türkiye 'de kişisel bakım ve güzellik konusunda özellikle genç kızların en büyük destekçisi olduklarını belirten Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna, "Bizi harekete geçiren şey güzellikten aldığımız güç. Güzelliğin iyi görünmekten çok daha fazlası olduğunu biliyoruz. Yıllardır kendimizi güzelliği yaratmaya adadık. Bu konuda yıllardır kadınlarla birlikte yol alıyoruz. Hem kariyer, hem deneyim olarak yanlarındayız. Hem Miss Turkey ve hem Farmasi güzelliğin izinde markalar oldukları için Miss Turkey 2021'de beraber yürüyecek olmaktan heyecanlıyız" dedi.

Genç kızlara büyülü bir dünyanın kapısını aralayan yarışma, bu yıl da sürpriz etkinlikleriyle ön plana çıkıyor. Dünya ve Avrupa Güzeli'nin seçildiği, günümüzün birçok ünlü ve başarılı ismini Türkiye'ye tanıtacak olan Farmasi Miss Turkey, etkileyici bir final gecesi hazırlayacak. Ünlü isimlerden oluşan jürisi, muhteşem sahne performansları ve tanınmış simaların katkılarıyla fark yaratacak yarışma 8 Eylül 2021 günü Fişekhane'de düzenlenecek.