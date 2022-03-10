Fas ile AB arasında Afrikalı gençler için iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika
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Fas ile AB arasında Afrikalı gençler için iş birliği anlaşması imzalandı

10.03.2022 23:05
Fas ile AB arasında Afrikalı gençler için iş birliği anlaşması imzalandı

Fas ile Avrupa Birliği (AB), Afrikalı gençlerin eğitim ve çalışma fırsatlarını artırmaya yönelik 4,5 milyon avroluk bir finansman anlaşması imzaladı.

Fas ile Avrupa Birliği (AB), Afrikalı gençlerin eğitim ve çalışma fırsatlarını artırmaya yönelik 4,5 milyon avroluk bir finansman anlaşması imzaladı.

Söz konusu anlaşma Rabat'a resmi ziyarette bulunan AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita tarafından imzalandı.

Burita, imza töreni sonrası yaptığı konuşmada, "Anlaşma Afrika kıtasını kapsıyor ve iki taraf arasında türünün ilk örneğidir." dedi.

Öte yandan Varhelyi de AB'nin Fas ile birçok alanda iş birliğini güçlendirmede kararlı olduğunu vurgulayarak, Burita ile yaptığı görüşmelerin düzensiz göçün sınırlandırılmasını da içerdiğini ve Fas'ın bu yöndeki çabalarını takdir ettiklerini kaydetti.

Fas, Ekim 2008'den bu yana çeşitli Avrupa anlaşmaları ve fonlarından AB ile ilişkiler alanında "ileri statü" konumunda yararlanıyor.

Fas Krallığı Roma Antlaşması'nın 237'nci maddesine dayanarak Fas'ın da bir Avrupa devleti olduğu iddiasıyla Avrupa Topluluğu'na üye olma talebinde bulunmuş, Avrupa Topluluğu ise bu talebi, Fas'ın coğrafi bakımdan bir Avrupa devleti olmadığını belirterek 1987 yılında reddetmişti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Oliver, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas ile AB arasında Afrikalı gençler için iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika


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