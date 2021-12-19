Fas'ın ilk otizmli doktora öğrencisi dereceyle mezun oldu - Son Dakika

Fas'ta otizmli doktora öğrencisi Kerim bin Abdusselam, Rabat'taki Beşinci Muhammed Üniversitesi Edebiyat ve İnsani Bilimler Fakültesinde "inanç ve tek tanrılı dinler" alanındaki doktora öğrenimini dereceyle tamamladı.

Rektör Muhammed Gaşi, kişisel Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Fas'ın ilk otizmli doktora öğrencisinin mezun olduğunu duyurdu.

"Bütün zorluklara göğüs geren Kerim, doktorasını tamamlayan ilk otizmli Faslı genç oldu. Gözleri yaşartan, kalpleri sevindiren bir an" ifadesini kullanan Gaşi, Kerim'in sadece doktora yapmadığını, aynı zamanda insanlara "sebat ve sabır" dersi verdiğini dile getirdi.

Ülkede otizmli sayısına ilişkin resmi bir istatistik bulunmuyor. Sivil dernekler, ülkede otizmli bireylerin sayısının binlerin üzerinde olduğunu ifade ediyor.