Fas, Gazze Barış Kurulu'na Katılacak - Son Dakika
Fas, Gazze Barış Kurulu'na Katılacak

20.01.2026 04:16
Fas Dışişleri Bakanlığı, Kral 6. Muhammed'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında kurulan 'Barış Kurulu'na katılma davetini kabul ettiğini duyurdu. Açıklamada, Fas'ın Orta Doğu'da adil ve sürdürülebilir bir barış sağlamaya bağlı kaldığı vurgulandı. Ayrıca, Barış Kurulu'nun kurulacağı ve yeni bir yaklaşım benimseyeceği belirtildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı, Kral 6. Muhammed'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak kurulan "Barış Kurulu"na katılma davetini kabul ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in, ABD Başkanı Trump'ın " Orta Doğu'daki barış çabalarına katkıda bulunmayı ve dünyadaki çatışmaları çözmek için yeni bir yaklaşım benimsemeyi amaçlayan bir girişim olarak başlatmayı planladığı Barış Kurulu'nun kurucu üyesi olarak katılma" davetini kabul ettiği aktarıldı.

Fas'ın, Barış Kurulu'nun kuruluş tüzüğünü onaylamak için çalışacağı kaydedilen açıklamada, Fas'ın Orta Doğu'da adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışa ve 1967 sınırları üzerinde, başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail ile barış içinde yan yana yaşayacak bir Filistin devletinin kurulması konusuna bağlı kalacağı yinelendi.

Açıklamada, Kral 6. Muhammed'in, Başkan Trump'ın barışı ilerletme konusundaki kararlılığını ve vizyonunu övdüğü ifade edildi.

Gazze için oluşturulan Barış Kurulu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırdı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

