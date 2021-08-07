Fas, Pegasus casus yazılımı kullanma iddialarına karşı İspanya mahkemelerine başvuracak - Son Dakika

Fas yönetiminin, İspanya medyasında yer alan Rabat'ın İsrail merkezli "NSO Group" şirketinin ürettiği "Pegasus" casus yazılımını kullandığı suçlamasıyla ilgili İspanya mahkemelerine başvuracağı bildirildi.

Fas resmi ajansı MAP'ta yer alan habere göre Rabat yönetimi, Fas'ın İsrailli şirketin ürettiği Pegasus yazılımını kullandığı yönündeki iddialara karşı harekete geçti.

Söz konusu suçlamaları reddeden Rabat yönetiminin, İspanya'da bir hukuk bürosunu, bu yalan iddialar nedeniyle ülke mahkemelerine başvurmak üzere hukuki işlemleri başlatmakla görevlendirdiği aktarıldı.

Suçlamaları yöneltenler hakkında dava açılacağı belirtilirken, davacı olunacak kişi ya da kurumlara ilişkin net bilgi verilmedi.

Fas yönetiminin daha önce de "Pegasus" casus yazılımını kullanma suçlamasıyla ilgili Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'a dava açtığı duyurulmuştu.

Gazetenin bazı haberlerinde, Pegasus yazılımını Fas yönetiminin de kullandığı, siyasiler ve gazetecilerin de aralarında olduğu bazı isimlerin cep telefonlarının casusluk amacıyla dinlendiği iddia edilmişti.

Fas'ın kesin dille suçlamaları reddettiği ve yazılımı kullanmadığı duyurularak, Berlin Büyükelçisi Zuhur el-Alevi'nin asılsız iddialarda bulunan Alman gazetesine dava açtığı bildirilmişti.

Pegasus casus yazılımı

Uluslararası Af Örgütü ve uluslararası gazeteciler konsorsiyumu Forbidden Stories iş birliğinde ve 17 medya kuruluşunca yürütülen araştırmada, İsrail merkezli NSO Group'a ait casus yazılım Pegasus'un, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı iddia edilmişti.

Afrika'dan Avrupa'ya en az 10 ülke hükümetinin NSO Group'un müşterisi olduğu ve casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunulmuştu.

İddiaya göre, dünya genelinde 50 binden fazla telefon numarası, bu casus yazılım tarafından izlemeye alındı.

NSO Group ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, "terörizm ve ciddi suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için ülkelere ya da kolluk kuvvetlerine teknoloji hizmeti verdiğini" ileri sürüyor.

Sosyal iletişim ağı WhatsApp da NSO Group hakkında, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığını, 20 ülkede aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 1400'den fazla kişiyi izlediğini öne sürerek dava açmıştı.

Bir cep telefonunu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.