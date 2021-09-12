Fas'ta Asalet ve Çağdaşlık Partisi seçimleri överken, Sol Federasyon "en kötü seçim" olarak nitelendirdi - Son Dakika

Fas'ta Asalet ve Çağdaşlık Partisi, 8 Eylül'deki seçimlerin, ülkenin demokrasi alanındaki imajını güçlendirdiğini ifade ederken, Sol Federasyon ise bunu ülkenin son 20 yılda gördüğü en kötü seçim olarak değerlendirdi.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi ile Sol Federasyon tarafından seçimlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Seçimlerde 86 milletvekili çıkararak ikinci olan Asalet ve Çağdaşlık Partisi, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin ülkenin demokratik imajını güçlendirdiği ve Fas'ı büyük demokratik ülkelerin arasına yerleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, seçimlerde, tüm ekonomik, sosyal ve sağlıkla ilgili koşulların üstesinden gelinerek yeni bir demokratik destan yazıldığı belirtildi.

Sol Federasyon ise 8 Eylül seçimlerinin, akıllara 1970'li yılların sonlarındaki seçimleri getirdiğini ve son 20 yılın en kötü seçimi olduğunu savundu.

Yetkililerin, bölgesel hareketlerden ve özellikle Arap Baharının Fas versiyonu olan 20 Şubat hareketinden ders almadığına vurgu yapılan açıklamada, seçim sürecinde bariz ihlaller yaşandığına dikkat çekildi.

Fas İçişleri Bakanlığından 10 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, RNI'nın 102 sandalyeyle genel seçimlerin galibi olduğu, Asalet ve Çağdaşlık Partisinin 86 milletvekili çıkararak ikinci, İstiklal Partisinin 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer aldığı belirtilmişti.

Meclis'e 35 milletvekili göndermeyi başaran Sosyalist Birlik Partisinin dördüncü, 29 milletvekili çıkaran Halk Hareketinin beşinci, 21 sandalye kazanan İlerleme ve Sosyalizm Partisinin altıncı sıraya yerleştiği aktarılmıştı.

Meclis'te 18 sandalye elde eden Anayasal Birlik Partisi yedinci sırada yer alırken 2016 seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisinin ise 13 sandalye ile sekizinci sıraya gerilediği ifade edilmişti.