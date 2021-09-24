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Fas'ta ilk kez 3 büyük şehirde kadın adaylar belediye başkanı seçildi - Son Dakika

Fas'ta ilk kez 3 büyük şehirde kadın adaylar belediye başkanı seçildi

24.09.2021 19:20
Fas'ta ilk kez 3 büyük şehirde kadın adaylar belediye başkanı seçildi, System.String[]

Fas'ta başkent Rabat dahil 3 büyük şehrin belediye başkanlıklarını kadın adaylar kazandı.

Fas'ta başkent Rabat dahil 3 büyük şehrin belediye başkanlıklarını kadın adaylar kazandı.

Ülkede 8 Eylül'de gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonucuna göre, Rabat Büyükşehir Belediye Başkanlığını Milli Bağımsızlar Birliği Partisinden (RNI) Esma Galalu'nun kazandığı kesinleşti.

Aynı şekilde RNI'dan Nebile er-Ramili Kazablanka Büyükşehir Belediye Başkanı, Asalet ve Çağdaşlık Partisinden Fatıma ez-Zehra el-Mansuri de Marakeş Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Böylece ülke tarihinde ilk kez 3 büyük şehrin belediye başkanlıklarını kadın adaylar kazanmış oldu.

Fas'ın ilk kadın büyükşehir belediye başkanı, son seçimde de Marakeş Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Fatıma ez-Zehra el-Mansuri olmuştu. Mansuri, 2009-2015 yıllarında Marakeş Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüştü.

Ahnuş, Agadir Belediye Başkanlığını kazandı

Öte yandan Fas'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen RNI lideri Aziz Ahnuş Agadir Belediye Başkanlığına seçildi.

Fas halkı, 8 Eylül'de Temsilciler Meclisinde görev alacak milletvekilleri ile yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandık başına gitmişti.

Genel seçimlerin galibi 102 milletvekili çıkaran RNI olurken, Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekili çıkararak ikinci, İstiklal Partisi de 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

Fas Kralı 6. Muhammed, genel seçimlerin nihai sonuçlarının açıklanmasının ardından hükümeti kurma görevini RNI Genel Sekreteri Aziz Ahnuş'a vermişti.

Ahnuş, yeni koalisyonu oluşturma noktasında "Asalet ve Çağdaşlık Partisi" ve "İstiklal Partisi" ile anlaştıklarını duyurmuştu.

Togo Cumhuriyeti, Marakeş, Eylül, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta ilk kez 3 büyük şehirde kadın adaylar belediye başkanı seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'ta ilk kez 3 büyük şehirde kadın adaylar belediye başkanı seçildi - Son Dakika
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