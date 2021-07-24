Fas'ta muhalif partiden, "casus yazılımla telefonların dinlendiği" iddialarının mecliste görüşülmesi talebi - Son Dakika

Fas'taki ana muhalefet partisi Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM), Fas'ın İsrail merkezli NSO Group'un ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılımı kullanarak "yerli ve yabancı çok sayıda kişinin telefonlarını dinlediği" yönündeki iddiaların mecliste görüşülmesini istedi.

PAM'ın Meclis Grup Başkanı Reşid el-Abdi, konuyla ilgili meclisteki "dışişleri ve savunma" ile içişleri komisyonlarına mektup gönderdi.

Abdi, mektupta, casus yazılım aracılığıyla Faslı ve yabancı siyasetçiler ile medya mensuplarının dinlendiği yönündeki iddiaları incelemek üzere mecliste iki toplantı düzenlenmesini ve toplantılarda içişleri ve dışişleri bakanlarının da hazır bulunmasını talep etti.

Fas'ın "Fransa Cumhurbaşkanı'nı ve kabinesini dinlemeye çalıştığı" iddiası

Fas'ın İsrailli "Pegasus" yazılımıyla Fransa Cumhurbaşkanı'nı ve kabinesini dinlemeye çalıştığı iddia edilmişti.

Radio France'ın haberinde, Fas'taki Kral VI. Muhammed yönetiminin, Macron'un yanı sıra Fransa'da aralarında eski Başbakan Edouard Philippe ile hükümetin üst düzey isimleri ve gazetecilerin de yer aldığı 100'den fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunduğu ileri sürülmüştü.

Fransız basınında yer alan haberlerde Cumhurbaşkanı Macron'un, Fas istihbarat servislerinin hedefinde olduğu iddia edilen cep telefonunu ve numarasını değiştirdiği ifade edilmişti.

Yankı uyandıran "casus yazılım"

İngiliz gazetesi Guardian'ın haberinde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada, NSO Group'a ait casus yazılımın, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.

Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere en az 10 hükümetin NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edildi. Casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunuldu.

İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını takip için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanladı. Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Meksika ve BAE hükümetleri ise henüz iddialara yanıt vermedi. NSO Group da hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.