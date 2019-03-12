Son Dakika Haberleri: Fas'ta Sözleşmeli Öğretmenlerden "Kadro" Eylemi

Fas'ta Sözleşmeli Öğretmenlerden "Kadro" Eylemi

1 saat önce

Fas'ın çeşitli kentlerinde binlerce sözleşmeli öğretmen "kadro" talebiyle gösteriler düzenledi.

Fas'ta Sözleşmeli Öğretmenlerden
Fas'ın çeşitli kentlerinde binlerce sözleşmeli öğretmen "kadro" talebiyle gösteriler düzenledi.

Sözleşmeye Zorlanan Öğretmenler Ulusal Koordinasyonu'nun çağrısıyla Tatvan, Ucda ve Meknes kentlerinde düzenlenen eylemlerde hükümetin uygulamaya koyduğu "sözleşmeli personel çalıştırma programı" protesto edildi.

Binlerce sözleşmeli öğretmenin katıldığı gösterilerde, hükümetten bu konuda geri adım atması talep edildi.

Öte yandan eğitim sektöründe faaliyet gösteren 5 sendika da iki gün içinde genel greve gidilmesi çağrısında bulundu.

Fas Milli Eğitim Bakanı Said Emzazi, 6 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümetin eğitim sektöründe sözleşmeli personel çalıştırma programından vazgeçmeyeceğini belirterek, programı "hükümetin stratejik seçeneği" olarak nitelendirmişti.

Başbakan Sadeddin el-Osmani de 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlere işlerini kaybetmeyecekleri konusunda güvence vermişti.

İlk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konuldu

Fas hükümeti 2017'de kamu çalışanlarına sağlanan emeklilik haklarından yararlanan kişi sayısını azaltmak için kamu kuruluşlarında "sözleşmeli personel çalıştırma programı" başlatmış ve bu program ilk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konulmuştu.

Sözleşmeli personel, emekli olduğunda kadrolu kamu çalışanlarına sağlanan haklardan yararlanamıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:30 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'

Ailesinden Ahmet Kaya Filmi İçin Açıklama: İtibar Etmeyiniz Erdoğan'ın "Varlık Kuyruğu" Açıklamasını Eleştiren Asiye Teyze: Bizimle Oynuyor, Ben Tımarhanelik Oldum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 20:03:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fas'ta Sözleşmeli Öğretmenlerden "Kadro" Eylemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]