Fas'taki İbn Tufeyl Üniversitesinden İsrail karşıtı gösteriye yasaklama - Son Dakika
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Fas'taki İbn Tufeyl Üniversitesinden İsrail karşıtı gösteriye yasaklama

12.04.2022 03:15
Fas'taki İbn Tufeyl Üniversitesinden İsrail karşıtı gösteriye yasaklama

Fas'taki İbn Tufeyl Üniversitesi, bir öğrenci kulübünün düzenlemeyi planladığı İsrail ile normalleşme karşıtı gösteriyi yasaklayarak eğitime üç gün ara verdi.

Fas'taki İbn Tufeyl Üniversitesi, bir öğrenci kulübünün düzenlemeyi planladığı İsrail ile normalleşme karşıtı gösteriyi yasaklayarak eğitime üç gün ara verdi.

Fas'ın batısında yer alan Kenitra kentindeki İbn Tufeyl Üniversitesi Rektörlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, üniversitedeki bir öğrenci grubundan yerleşkede gösteri yapma yönünde bir bildirim alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizdeki salgın durumu göz önünde bulundurularak, üniversite çalışmalarının askıya alınmasına, tüm üniversite tesislerinin kapatılmasına, eğitimin üç gün süreyle durdurulmasına ve gösteriye izin verilmemesine karar verildi." denildi.

Fas'ta yasaklı Adalet ve İhsan Hareketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen Ulusal Faslı Öğrenciler Birliği, 12-14 Nisan tarihlerindeki 5. Kudüs Forumu kapsamında üniversitede İsrail ile normalleşme karşıtı gösteriler düzenleme kararı almıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de, ülkesinin Fas'ın Batı Sahra Bölgesi üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve bölgedeki Dahla kentinde bir ABD konsolosluğunun açılacağını duyurmuştu.

Rabat yönetimi de aynı gün, 2000 yılında askıya aldığı İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı.

Fas'ta birçok sivil toplum kuruluşu ile çeşitli siyasi partiler, farklı protesto ve gösterilerle bu normalleşmeye karşı çıkıyor.

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Üniversite, İsrail, Medya, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'taki İbn Tufeyl Üniversitesinden İsrail karşıtı gösteriye yasaklama - Son Dakika


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