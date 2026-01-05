Fas ve Kamerun Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fas ve Kamerun Çeyrek Finale Yükseldi

05.01.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFCON 2025'te Fas ve Kamerun, son 16 turunda galip gelerek çeyrek finale adını yazdırdı.

35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) ev sahibi Fas ve Kamerun adını çeyrek finale yazdırdı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın son 16 turu maçında, Fas ile Tanzanya karşı karşıya geldi.

Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fas, 64. dakikada Brahim Diaz'ın golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Günün diğer maçında, Rabat'taki Al Medina Stadı'nda Kamerun, Güney Afrika'yı 34. dakikada Junior Tchamadeu ve 47. dakikada Christian Kofane'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Güney Afrika'nın tek golü ise 88. dakikada Evidence Makgopa'dan geldi.

Kaynak: AA

Kamerun, Turnuva, Futbol, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Fas ve Kamerun Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:10:15. #7.11#
SON DAKİKA: Fas ve Kamerun Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.