Son Dakika Haberleri: Fasulye tarlalarında 20 bin kişiye istihdam sağlanıyor
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Fasulye tarlalarında 20 bin kişiye istihdam sağlanıyor

2 saat önce

Bitlis'te 104 bin dekar alana ekilen fasulye tarlalarında 20 bin mevsimlik işçiye istihdam sağlanıyor.

Fasulye tarlalarında 20 bin kişiye istihdam sağlanıyor, System.String[]

Bitlis'te 104 bin dekar alana ekilen fasulye tarlalarında 20 bin mevsimlik işçiye istihdam sağlanıyor.

Van Gölü kıyısındaki Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde kuru fasulye üreten çiftçiler, çevre illerden gelen mevsimlik işçilerle hasada başladı.

Olgunlaşan kuru fasulyeleri tarlalardan toplayan işçiler, makinelerde harmanladıkları ürünleri kamyonlarla fabrikalara gönderiyor.

İl Tarım Müdürü Rıfat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hafta önce kentte kuru fasulye hasadına başladıklarını söyledi.

Bu yıl verimin yüksek olduğunu, dönümden 500-750 kilogram arasında ürün verim elde edildiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bitlis'te daha önce kuru tarım yapılan arazilerimizde kuru fasulye üretimi gerçekleştiriliyor. Bu yıl 35 ile 40 bin ton ürün bekliyoruz. İlimiz ekonomisine katkısı yaklaşık 175 milyon lira. Tarlalarda yaklaşık 20 bin tarım işçisi çalışıyor. Sürekli üretim alanlarını geziyoruz. Mevsimlik tarım işçilerinin barınma, sağlık gibi sorunlarını devlet olarak karşılıyoruz. İlimizde bakliyat üretimi artıyor. Çiftçilerden bazıları bu işin sanayi kısmına da el attı. Bu kapsamda 2017'de Ahlat'ta bakliyat paketleme fabrikası kuruldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da en büyük bakliyat paketleme fabrikasına sahibiz. Sanayi tesisimizde günlük üretim yüz ton civarında. Fabrikada 23 kişi çalışıyor. 500 çiftçi fabrikaya ürünlerini satıyor."

Çelik, kette üretilen kuru fasulyeyi 57 ile pazarladıklarını kaydetti.

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:42 Kaynak: AA
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