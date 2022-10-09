Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet merasimi yapıldı - Son Dakika
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Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet merasimi yapıldı

09.10.2022 14:10
Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet merasimi yapıldı

Hafızlıklarını İsmailağa Kur'an Kursu'nda tamamlayan 82 öğrenci için Fatih Camii'nde hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Hafızlıklarını İsmailağa Kur'an Kursu'nda tamamlayan 82 öğrenci için Fatih Camii'nde hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, kalabalık cemaat eşliğinde hafızlık belgelerini aldı.

Reisül Kurra Mustafa Demirkan'ın riyasetindeki merasimde, çok sayıda kurra hafız, imam ve müezzin Kur'an-ı Kerim okudu.

Fatih Müftüsü Hüseyin Baş, hafızlık icazetinin önemini anlatarak, Kur'an-ı Kerim'in manasıyla amel etmenin önemli olduğunu söyledi.

Çatalca Vaizi ve İsmailağa Kur'an Kursu Genel Müdürü Dr. Muhammet Masum Vanlıoğlu, hafızlığın önemi üzerinde durarak, öğrencileri yetiştiren hocalarına teşekkür etti.

Törende icazet alan öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu, öğle namazı sonrası duayı ise Reisül Kurra Demirkan yaptırdı.

Program sonunda hafızlara icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi. Fatih Belediyesince cemaate yemek ikram edildi.

Törene, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ile çok sayıda davetli, hafızların aileleri ve bazı vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Hüseyin Baş, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet merasimi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet merasimi yapıldı - Son Dakika
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