Fatih Çiftçi'den Müdür Sünnetçioğlu'na Ziyaret
1 saat önce
Gümrük ve Ticaret Eski Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu ziyaret etti.
Gümrük ve Ticaret Eski Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi
, Van
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu ziyaret etti.
Fatih Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu ziyaret ederek bir süre görüştü. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Fatih Çiftçi'nin yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Sağlık Bakanlığı
nezdinde çalışmalarımız devan etmektedir" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:21 Kaynak: İHA
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