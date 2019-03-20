Son Dakika Haberleri: Fatih Çiftçi'den Müdür Sünnetçioğlu'na Ziyaret

Fatih Çiftçi'den Müdür Sünnetçioğlu'na Ziyaret

1 saat önce

Gümrük ve Ticaret Eski Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu ziyaret etti.

Fatih Çiftçi'den Müdür Sünnetçioğlu'na Ziyaret, System.String[]
Gümrük ve Ticaret Eski Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu ziyaret etti.

Fatih Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu ziyaret ederek bir süre görüştü. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Fatih Çiftçi'nin yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Sağlık Bakanlığı nezdinde çalışmalarımız devan etmektedir" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

Van, Fatih Çiftçi, Güncel
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