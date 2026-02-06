Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı Adaylığını Açıkladı - Son Dakika
Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı Adaylığını Açıkladı

06.02.2026 00:09
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, "AK Parti'nin 50 artı 1'i bulması çok zor" dedi. Öcalan'a umut hakkına karşı çıkan Erbakan, bu konuda referandum çağrısı yaparken, 16 yaş altı için sosyal medya yasağını savundu.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, " AK Parti'nin 50 artı 1'i bulması çok zor" dedi. Öcalan'a umut hakkına karşı çıkan Erbakan, bu konuda referandum çağrısı yaparken, 16 yaş altı için sosyal medya yasağını savundu.

Erbakan, Sözcü TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan Erbakan, iktidarın ekonomi ve adalet politikalarını eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Erbakan, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine adaylıktan çekildiklerini hatırlatarak, "Bir kez Sayın Cumhurbaşkanı lehine çekildik. Bir seçimde daha başka bir isim lehine adaylıktan çekilmemiz siyaseten ve mantıken uygun olmaz. Bizim aday olmamız gerekir. Yeniden Refah Partisi olarak cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız ve bu da genel başkan olarak ben olacağım" dedi.

Partisinin projelerine de değinen Erbakan, "81 ilimize yönelik yüzlerce refah projemiz var. 'Kalkınan Türkiye' vizyonumuz var. AR-GE Başkanlığımız 9 bin sayfalık bir çalışma hazırladı. Milli Kaynak Paketlerimiz var. Bunları hayata geçirmek istiyoruz. Devleti yönetmeye talip olmamız gayet normaldir" ifadelerini kullandı.

"AK Parti'de kopuş görüyoruz"

İktidarın oy kaybettiğini savunan Erbakan, sahada ciddi bir tepkiyle karşılaştıklarını belirterek, "AK Parti'de kopuş görüyoruz. Anadolu'da ekonomik sıkıntılar, adalet ve çifte standart nedeniyle büyük bir tepki var. Bunun oy erimesi olarak yansıdığını görüyoruz. Bugün MHP'nin barajı geçip geçemeyeceği tartışılıyor. 30 AK Parti, 5 MHP desek 35 yapıyor. 50 artı biri bulmaları çok zor, hatta 40 artı biri bile zor" diye konuştu.

"Millet fakirleşti"

Ekonomik tabloya ilişkin eleştirilerini sürdüren Erbakan, vatandaşın borç yüküne dikkat çekti. AK Parti döneminde banka borçlarının büyük oranda arttığını belirten Erbakan, "Vatandaşın borcu 6 milyar liradan 5,7 trilyon liraya çıktı. Bu, dünyada görülmüş bir şey değil. Millet fakirleşti. Asgari ücretli ve emekli açlık sınırının altında yaşıyor" dedi.

İktidarın altyapı yatırımlarını da değerlendiren Erbakan, "Bölünmüş yollar, hızlı trenler, havaalanları güzel ama vatandaş yoksulluk ve açlık sınırının altındaysa bunların çok da anlamı yok" ifadelerini kullandı.

"Öcalan'a umut hakkı tanınmasını uygun bulmuyoruz"

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "umut hakkı" tanınması tartışmalarına da değinen Erbakan, buna karşı olduklarını vurgulayarak, "Öcalan'a umut hakkı tanınmasını uygun bulmuyoruz. Eğer böyle bir adım atılacaksa milletimize sorulmalı, referandum yapılmalıdır" dedi.

Sosyal medya konusunda da görüşlerini paylaşan Erbakan, özellikle çocuklar açısından risklere dikkat çekti. Erbakan, "Sosyal medyanın zararlı olduğunu düşünüyorum. 16 yaş altı için yasaklanmasının faydalı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

