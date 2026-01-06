Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fildişi Sahilli oyuncu Ahmed Traore'yi kadrosuna kattı.
Fatih Karagümrük, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip 18 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Ahmed Traore ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük Ahmed Traore'yi Transfer Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?