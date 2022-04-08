Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa 10. randevuda - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa 10. randevuda

08.04.2022 11:28
Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa 10. randevuda

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. İki ekip, bu mücadeleyle birlikte ligde 10. kez birbirlerine rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, yarın saat 13.30'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 35 müsabakanın 7'sinde Fatih Karagümrük üstün gelirken, 17 maçı da Kasımpaşa kazandı. 11 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Ev sahibi ekip, ligde 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle aldığı 43 puanla 10. sırada yer alırken, Kasımpaşa ise 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 41 puanla rakibinin hemen ardından 11. basamaktan bulunuyor.

SÜPER LİG'DE 10. RANDEVU

İki ekip Süper Lig'de bu zamana kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Karagümrük, sahadan 2 kez galibiyet ile ayrılırken, Kasımpaşa ise 4 defa kazanan taraf oldu. Aralarındaki 3 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Fatih Karagümrük'ün 15 golüne, Kasımpaşa 16 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1 kazanmıştı.

KASIMPAŞA SON 4 HAFTADA 12 PUAN TOPLADI

Sami Uğurlu'nun 18. haftada takımın başına geçmesiyle beraber çıkışa geçen Kasımpaşa, ligde son 4 haftada topladığı 12 puan ile düşme hattından uzaklaşarak ligde 11. sıraya kadar yükseldi. Teknik direktör değişimi ile birlikte elde ettiği 41 puanın 30'unu son 14 haftada alan lacivert-beyazlılar, rakibini yenerek yükselen grafiğini sürdürmek istiyor.

KARAGÜMRÜK'TE 4, KASIMPAŞA'DA 5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaşacak iki İstanbul ekibinde de sarı kart ceza sınırında bulunun oyuncular var. Fatih Karagümrük'te Lucas Biglia, Jimmy Durmaz, Salih Dursun ve Adnan Uğur, Kaımpaşa'da ise Umut Bozok, Doğucan Haspolat, Ertuğrul Taşkıran, Ben Ouanes ve Rayane Aabid sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta forma giyemeyecek.

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ DÜDÜK ÇALACAK

Fatih Karagümrük'ün ev sahipliği yapacağı müsabaka yarın saat 13.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakem ise Ozan Ergün olacak.

(Yunus Kılıç-İHA)

Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa 10. randevuda

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa 10. randevuda - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
11:28 8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:25 Taciz iddiası sonrası mahalleli tarafından şiddet görüp bıçaklanmıştı! Hayatını kaybeden adamın olay esnasında oruçlu olduğu ortaya çıktı
11:22 Cübbeli Ahmet'ten sert çıkış: Ramazan'da televizyona çıkan hocaları dinlemeyin
11:15 Bu bakkal sadece hayır için çalışıyor: Para geçmiyor, gelen hiç kimse eli boş dönmüyor
11:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 seviyesine çıktı: Dolardaki beklenti ise 16,85 TL
11:12 Ece Erken hesabının bloke edilmesine sosyal medyadan isyan etti: Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş
11:12 8 Nisan'da altının gram fiyatı 916 lira seviyesinde
11:11 Burak Yılmaz ABD yolcusu: Inter Miami ile dolgun ücrete anlaştı
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 11:45:17. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa 10. randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement