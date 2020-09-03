Fatih Karagümrük, Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, son olarak Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç'i transfer ettiğini duyurdu.

Bu yıl Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Fenerbahçe'de görev yapmış olan 33 yaşındaki futbolcu Mevlüt Erdinç'i renklerine bağladığını açıkladı. Fatih Karagümrük sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan paylaşımda deneyimli futbolcunun Karagümrük formasıyla poz verdiği fotoğraf yer alırken, "Takımımız transferlere devam ediyor. Ay-yıldızlı milli formayı 35 kez giyen Mevlüt Erdinç Karagümrük'te" açıklaması yapıldı. - İSTANBUL