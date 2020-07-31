Fatih Karagümrük'te 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselmenin sevinci (1)

TFF 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 biten maçta Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük kurarak Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, şampiyonluğu kutluyor.

Ankara'da oynanan final müsabakasını Vefa Stadı'na kurulan dev ekrandan takip eden Fatih Karagümrüklü taraftarlar, Süper Lig'e yükselmeleriyle büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmayı büyük bir heyecanla izleyen taraftarlar, 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselmelerini büyük coşkuyla kutladı.

Vefa Stadı'ndaki tribünlerde yerlerini alan yaklaşık 2 bin kırmızı-siyahlı taraftar, maç boyunca takımlarına destekte bulundu. Taraftarlar, 41. dakikada Çağrı Ortakaya'nın golüyle öne geçmelerinin ardından büyük sevinç yaşadı. Fatih Karagümrüklü taraftarlar, bu golü meşale yakarak ve şampiyonluk tezahüratlarında bulunarak kutladı. Müsabakanın 68. dakikasında Adana Demirspor'un Dibba ile beraberlik golünü bulmasıyla büyük üzüntü yaşayan taraftarlar, maçın normal süresinin kalan bölümünde ve uzatmalarda takımlarına desteklerini sürdürdü.

İki takım da kalan sürede gol bulamayınca penaltı atışlarına geçildi. Bu süreçte kaleci Aykut Özer'in lehine tezahürat yapan taraftarlar, bu oyuncunun Adana Demirsporlu futbolcu Mehmet Uslu'nun penaltısını kurtarması ve şampiyonluğa ulaşmalarıyla çok büyük sevinç yaşadı.

Şampiyonluğu meşale yakarak ve birbirlerine sarılarak kutlayan kırmızı-siyahlı taraftarlar, daha sonra stattan ayrıldı ve kutlamalara Karagümrük sokaklarında devam etti.

14 yıl sonra mücadele ettiği TFF 1. Lig'de iyi bir performans sergileyen ve play-off'ların ardından adını Süper Lig'e yazdıran Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra bu kulvarda mücadele edecek.