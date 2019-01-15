Son Dakika Haberleri: Fatih Ortaokulu'ndan Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Fatih Ortaokulu'ndan Kan Bağışı Kampanyasına Destek

2 saat önce

Kütahya Fatih Ortaokulu öğretmenleri, öğrenci velileri ve mahalle sakinleri ile birlikte kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Fatih Ortaokulu'ndan Kan Bağışı Kampanyasına Destek, System.String[]
Kütahya Fatih Ortaokulu öğretmenleri, öğrenci velileri ve mahalle sakinleri ile birlikte kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kızılay ile yapılan görüşmeler sonucunda öğrenci velileri, mahalle sakinleri ve öğretmenler kan bağışı farkındalığı oluşturmak için seferber oldu.

Okul Müdürü Serdar Onur, yaptığı açıklamada, "Kan her zaman acil ihtiyaçtır özellikle kış aylarında kan bağışının düştüğünü görmekteyiz bu nedenle bizlerde velilerimiz ve öğretmenlerimizle görüşerek bu şekilde bir kampanya ile farkındalık oluşturmak istedik. Böylece mahallemiz ve okulumuz işbirliği yapmış oldu. Ülkemizin ve insanlarımızın her zaman kana ihtiyacı vardır. Bizler bir gün bize de kan lazım olabilir düşüncesiyle hareket etmeliyiz. Velilerin ve öğretmenlerin gösterdiği sosyal sorumluluğun çocuklara da doğrudan yansıdığını dile getiren Onur, "Bu kan bağışı kampanyamıza katılarak gönüllü kan veren öğrenci velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hazine Arazisi Üzerine Baraka Yapıp İmar Affından Yararlanmak İsteyen 2 Öğretmen Açığa Alındı Sobadan Kombi Yapan Emekli Öğretmen Belediye Başkan Adayı Oldu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:50:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Ortaokulu'ndan Kan Bağışı Kampanyasına Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]