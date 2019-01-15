Fatih Ortaokulu'ndan Kan Bağışı Kampanyasına Destek
2 saat önce
Kütahya Fatih Ortaokulu öğretmenleri, öğrenci velileri ve mahalle sakinleri ile birlikte kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Kütahya Fatih
Ortaokulu öğretmenleri, öğrenci velileri ve mahalle sakinleri ile birlikte kan bağışı kampanyasına destek verdi. Kızılay
ile yapılan görüşmeler sonucunda öğrenci velileri, mahalle sakinleri ve öğretmenler kan bağışı farkındalığı oluşturmak için seferber oldu. Okul Müdürü
Serdar Onur, yaptığı açıklamada, "Kan her zaman acil ihtiyaçtır özellikle kış aylarında kan bağışının düştüğünü görmekteyiz bu nedenle bizlerde velilerimiz ve öğretmenlerimizle görüşerek bu şekilde bir kampanya ile farkındalık oluşturmak istedik. Böylece mahallemiz ve okulumuz işbirliği yapmış oldu. Ülkemizin ve insanlarımızın her zaman kana ihtiyacı vardır. Bizler bir gün bize de kan lazım olabilir düşüncesiyle hareket etmeliyiz. Velilerin ve öğretmenlerin gösterdiği sosyal sorumluluğun çocuklara da doğrudan yansıdığını dile getiren Onur, "Bu kan bağışı kampanyamıza katılarak gönüllü kan veren öğrenci velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:41 Kaynak: İHA
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