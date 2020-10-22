Fatih Sultan Mehmet Müzesi tasarım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Edirne'deki Saatli Medrese'de kurulacak Fatih Sultan Mehmet Müzesi için "Senaryo taslağı" toplantısı düzenlendi.

Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) işbirliğinde kurulacak müzenin tasarımı için çalışmalar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet'in eğitim aldığı medrese olarak bilinen Saatli Medrese'de kurulacak müzenin senaryosunun belirlenmesi için Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Atik Valide Yerleşkesinde "Senaryo Taslağı" toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, müzenin kurulumu için yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Toplantıya, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Fatih Sultan Mehmet Müzesi Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. İdris Bostan, Prof .Dr. Zekeriya Kurşun, Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Doç. Dr. Mustafa Göleç, Doç. Dr. Hasan Ferhat Diker ve Dr. Öğretim Üyesi İlhami Danış katıldı.