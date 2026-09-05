Fatih Sultan Mehmet’in oğlu da yaşamıştı! Bu kasabaya Türkler akın ediyor

Fransa’nın Creuse bölgesinde yer alan 2 bin 300 nüfuslu Bourganeuf kasabası, nüfusunun yüzde 15'ini oluşturan Türk toplumuyla Avrupa'daki en ilginç göç merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Sokaklarında Fransızcanın yanı sıra Türkçe konuşmaların da yankılandığı kasabanın Türklerle olan tarihi bağı ise, 15. yüzyılda burada sürgün hayatı yaşayan Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan'a kadar uzanıyor.

GÖÇÜN TEMELİ ORMAN İŞÇİLİĞİNE DAYANIYOR

Bourganeuf’taki yarım asırlık Türk varlığının temelleri, Türkiye ile Fransa arasında 1965 yılında imzalanan iş gücü anlaşmasıyla atıldı. 1970’li yıllarda Limousin bölgesinde gelişen ormancılık ve kereste sektörünün iş gücü ihtiyacı doğrultusunda, başta Kapadokya olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kırsal kesimlerinden işçiler kasabaya göç etti. İş gücü göçünün 1974'te durmasına rağmen, 1976'da çıkarılan aile birleşimi yasası sayesinde kasaba tam anlamıyla Türk ailelerin kalıcı olarak yerleştiği bir yuvaya dönüştü.

KASABADAKİ HER 7 KİŞİDEN BİRİ TÜRK

Kasabadaki Türk nüfusunun ulaştığı boyut, günümüzde demografik verilere de net bir şekilde yansıyor. DİTİB Dernek Başkanı Mehmet Şahin’in paylaştığı bilgilere göre, 2 bin 300 nüfuslu kasabanın yaklaşık yüzde 15’ini Türk kökenli vatandaşlar oluşturuyor. Bu oran, kasabada yaşayan her 7 kişiden birinin Türk olduğu anlamına geliyor. İlk yıllarda işçi olarak gelen Türk toplumu, zaman içinde ormancılık sektöründe kendi şirketlerini kurarak ve mülk edinerek kasabanın ekonomik ile sosyal yapısının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

CEM SULTAN'DAN GÜNÜMÜZE 500 YILLIK TARİHİ KÖPRÜ

Küçük Fransız kasabasının Türkiye ile olan ilişkisi yalnızca son 50 yıldaki işçi göçüyle sınırlı kalmıyor. Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Cem Sultan'ın, 15. yüzyıldaki sürgün yıllarının bir bölümünü bu kasabada geçirmesi, Bourganeuf'a ayrı bir tarihi anlam katıyor. Fransızların "Zizim" olarak adlandırdığı ve o dönem Cem Sultan için özel olarak inşa edilen tarihi kule, bugün hâlâ kasaba merkezinde en önemli tarihi eserlerden biri olarak dimdik ayakta duruyor. Beş asır sonra çalışmak için bölgeye yerleşen Türkler, bu tarihi köprüyü bugün yeniden canlı tutmaya devam ediyor.