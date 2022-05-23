Fatih'te 4 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Fatih'te 4 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

23.05.2022 23:03

İstanbul Fatih'te bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Fatih'te bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Binbirdirek Mahallesi Binbirdirek Meydanı Sokak'taki 4 katlı otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle oteldeki müşteriler tahliye edildi, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Fatih'te 4 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'te 4 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te 4 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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