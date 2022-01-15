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Fatih'te bin öğrenciye tavuk, pilav ve ayran dağıtıldı - Son Dakika

Fatih'te bin öğrenciye tavuk, pilav ve ayran dağıtıldı

15.01.2022 10:16

? Fatih Belediyesi, Merkez Kütüphanesi'nde ders çalışmaya gelen yaklaşık bin öğrenciye tavuk, pilav ve ayran dağıttı.

? Fatih Belediyesi, Merkez Kütüphanesi'nde ders çalışmaya gelen yaklaşık bin öğrenciye tavuk, pilav ve ayran dağıttı. Her hafta başka bir ikramın yapıldığı kütüphanedeki gençler, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'ne ders çalışmaya gelen öğrenciler için başlattığı uygulama kapsamında bu hafta pilav, tavuk ve ayran ikram etti. Kütüphanenin içindeki kafede görevliler, koronavirüs önlemlerine dikkat ederek sıraya giren gençlere ikramları dağıttı.

Her hafta farklı bir ikramın yapıldığı kütüphaneyi ders çalışmak için kullanan öğrenciler, pilav ve tavuğu lezzetli bularak, emeği geçenlere teşekkür etti.

'TADI GAYET GÜZELDİ'

Üniversite sınavına hazırlanan 18 yaşındaki Gizem Kılıç, 'Üniversite sınavına hazırlanıyoruz. Genelde arkadaşlar ders çalışmak için kütüphaneye geliyoruz. Böyle ikramları oluyor, bugün tavuk ve pilav dağıttılar tadı da gayet güzel' dedi.

'ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANMAK İÇİN BURADAYIM'

Sıla Ünver (18) ise 'Ben de üniversite sınavına hazırlanıyorum, o nedenle buradayım. Buraya haftada 2-3 kez gelip, rahat 4-5 saat duruyorum. Verimli geçiyor çünkü herkes ders çalıştığı zaman sen de çalışıyorsun. Bugün tavuk, pilav dağıttılar, lezzetliydi' diye konuştu.

'ÖĞLEN YEMEĞİ YEMEMİŞTİM, İYİ GELDİ'

Marmara Üniversitesi'nde İlköğretim Matematik Öğretmenliği okuyan Metin Katarcı (20) da 'Kütüphaneye ilk defa geldim. Öğlen yemeği de yememiştim, güzel oldu' ifadelerini kullandı.

'HAFTANIN 4 GÜN BURADAYIM'

Yusuf Sefa Koca (19) ise 'Acıkmıştık, tavuk pilav iyi geldi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Haftanın 4 günü buradayım, ders çalışmak için güzel bir ortam var. 7 gün 24 saat açık, çay, çorba ikramları oluyor. Geçen hafta da börek dağıttılar o da güzeldi' dedi.

Fatih'te bin öğrenciye tavuk, pilav ve ayran dağıtıldı
Fatih'te bin öğrenciye tavuk, pilav ve ayran dağıtıldı
Fatih'te bin öğrenciye tavuk, pilav ve ayran dağıtıldı

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Fatih Belediyesi, Üniversite, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te bin öğrenciye tavuk, pilav ve ayran dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te bin öğrenciye tavuk, pilav ve ayran dağıtıldı - Son Dakika
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